Provisorische Bushaltestellen

Im Juni wird die Fahrbahndecke der Münchener Straße in Starnberg erneuert

In der Münchener Straße in Starnberg wird der Asphalt erneuert. Die Baumaßnahmen finden im Juni statt und behindern den Verkehr. © Marijan Murat/dpa/Symbolfoto

Starnberg - An den ersten beiden Juni-Wochenenden wird die Ortsdurchfahrt von Starnberg saniert. Betroffen ist die Münchener Straße im Bereich zwischen Gautinger Straße und Moosstraße.

Nachdem die neue Verkehrsinsel inklusive der provisorischen Verkehrsführung mit Gelbmarkierung im Kreuzungsbereich der B 2 mit der Gautinger Straße und Uhdestraße trotz der wetterbedingten Verschiebung voraussichtlich planmäßig bis Anfang Juni fertiggestellt wird, wird jetzt zwischen Gautinger Straße und Moosstraße auf der B 2/Münchner Straße die Fahrbahndecke erneuert, erklärt das Staatliche Bauamt in Weilheim.

Straße wird auf einer Länge von 220 Metern neu asphaltiert

Dazu wird die bestehende Fahrbahn auf einer Länge von rund 220 Metern abgefräst und neu asphaltiert. Anschließend werden sämtliche Entwässerungseinrichtungen wie Gussasphaltrinnen, Schächte und Gullys in diesem Bereich an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen. Den Abschluss dieser Maßnahme bildet das Aufbringen der weißen Fahrbahnmarkierung.

Der Verkehr wird umgeleitet und auf eine Fahrspur reduziert

Am Freitagabend, 3. Juni, werden ab 20 Uhr bis Montagfrüh, 6. Juni, etwa 6 Uhr die Arbeiten im 24-Stunden-Betrieb an den Fahrspuren in Richtung Autobahn im Teilstück zwischen der Gautinger Straße und der Moosstraße in Angriff genommen. Der Verkehr in Richtung Autobahn wird auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Stadtzentrum wird von Freitag, 20 Uhr bis Samstagvormittag über die Petersbrunner Straße und die Gautinger Straße umgeleitet. Ab Samstagvormittag wird diese Umleitung aufgehoben und auch der stadteinwärts fahrende Verkehr auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt.

Am Freitag, 10. Juni werden erneut ab 20 Uhr die Arbeiten auf dem gleichen Teilstück zwischen Gautinger Straße und Moosstraße – diesmal an den Fahrstreifen in Richtung Stadtzentrum – aufgenommen und dauern bis Montagmorgen, 13. Juni, etwa 6 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr in beiden Richtungen jeweils auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt.



Die Ein- und Ausfahrt der Moosstraße in die B 2/Münchner Straße ist während dieser beiden Bauwochenenden nicht möglich. Die Moosstraße kann von Norden über die Petersbrunner Straße bis Mahag erreicht werden.



Provisorische Bushaltestellen

Die zwei Bushaltestellen in der Moosstraße werden an beiden beschriebenen Bauwochenenden an die im Norden nur wenige Meter entfernt liegenden provisorischen Bushaltestellen in der Petersbrunner Straße verlegt. Die Bushaltestelle vor dem Landratsamt direkt an der B 2 wird ebenfalls an diesen beiden ersten Juni-Wochenenden in die Petersbrunner Straße auf Höhe des Bayerischen Roten Kreuzes verlegt.



Bis zum G7-Gipfel muss alles fertig sein

Die Fußgänger können die B 2 an den üblichen Möglichkeiten überqueren. Sämtliche Geh- und Radwege an der B 2 sind während der Bauarbeiten offen. „Ganz bewusst meiden wir die Ausführung der beschriebenen Maßnahme unter der Woche, um den Verkehrsfluss für die Pendler nicht unnötig zu beeinträchtigen.



Ein weiterer Aspekt, der unter anderem für eine zeitnahe Umsetzung an Wochenenden spricht, ist der G 7-Gipfel, der Ende Juni im Landkreis Garmisch-Partenkirchen stattfinden wird. Dieser Zeitplan ist unbedingt einzuhalten. Bis dahin müssen diese Arbeiten abgeschlossen sein“, betont Lukas Schulte, Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau am Staatlichen Bauamt Weilheim.



Zur Vorabinformation der Verkehrsteilnehmer richtet das Staatliche Bauamt Weilheim im Vorfeld mehrere LED-Hinweistafeln auf der BAB 95, auf der B 2 vor dem Maxhofkreisverkehr und in der Ortsdurchfahrt Berg vor dem Kreisverkehr Richtung Percha ein. Witterungsbedingte Verschiebungen um jeweils eine Woche nach hinten sind kurzfristig möglich. (kb)