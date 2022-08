Im Kreisverkehr zwischen Söcking und Perchting kracht es

An zwei Pkw entsteht hoher Schaden bei einem Zusammenstoß im von zwei Fahrzeugen im Kreisverkehr in Starnberg. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Mit Bußgeld muss eine Verkehrsteilnehmerin aus Gräfelfing rechnen. Sie fährt zwischen Söcking und Perchting in einen Kreisverkehr ein und verursacht einen Zusammenstoß.

Wie die Polizei mitteilt, hat die 54-jährige Autofahrerin am Samstagmittag, 12.15 Uhr, einer 21-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Starnberg im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen.

Die Frau aus Gräfelfing wollte in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Pkw der Starnberger Autofahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Ihr Wagen wurde dabei an der rechten Fahrzeugseite und Front stark beschädigt. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde an der linken Fahrzeugseite stark eingedellt.

Rund 20.000 Euro Schaden an den Fahrzeugen

Die Schäden werden jeweils auf rund 10.000 Euro geschätzt. Trotz der starken Beschädigungen an den Autos wurden die Insassen nicht verletzt, teilt die Polizei mit. Die Fahrerin muss wegen des Vorfahrtsverstoßes nun mit einem Bußgeld rechnen. (kb)