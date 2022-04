Im Landkreis Starnberg bringt die Pandemie viele Betriebe an ihre Grenzen

Aufhebung der Corona-Beschränkungen: Viele Einrichtungen haben Personalmangel

Starnberg – – Am Sonntag tritt in Bayern die 16. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft. Dann müssen nur noch in Gesundheitseinrichtungen und Heimen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken getragen werden. Auch beim Einkaufen, in Lokalen und in Freizeiteinrichtungen entfällt die Maskenpflicht. Zudem wird die Testpflicht eingeschränkt und gelten für Ungeimpfte kaum mehr Beschränkungen. Kommt die Entscheidung zur richtigen Zeit? Der Kreisbote hat im Klinikum Starnberg und beim Landratsamt nachgefragt.

„Im Bereich der Pflege gibt es immer wieder Ausfälle“, erklärt Stefan Berger, Pressereferent der Starnberger Kliniken, die derzeitige Situation. In den vergangenen zwei Wochen seien im Starnberger Klinikum wegen Krankheit oder Quarantäne stets um die 50 von insgesamt 400 Pflegekräften nicht einsatzbereit gewesen.

Im Klinikum Starnberg gibt es wegen Personalmangels gelegentlich weniger Betten und keine Notfallversorgung

Es komme daher immer wieder vor, dass aufgrund dieser Personalausfälle Betten gesperrt werden müssen und sich die Klinik bei der Leitstelle von der Notfallversorgung abmelden müsse. Mitarbeiter müssen vermehrt Überstunden leisten und manchmal aus dem Urlaub zurückgeholt werden. „Nicht dringende elektive Eingriffe werden weiterhin verschoben“, so Berger. In der Abteilung Innere Medizin fehlen aktuell 20 Prozent der Ärzte. „Das heißt, jede fünfte Schicht muss geändert werden.“ Trotzdem sei die Versorgung der Patienten im Haus gewährleistet.

Wenig los auf der Intensivstation in der Starnberger Klinik

Die Situation mit Corona-Patienten gestaltet sich hingegen im Moment „vergleichsweise ruhig“, so der Pressereferent. Am Mittwoch lagen in Starnberg zwölf Patienten mit Covid-19 auf der Normal- und zwei auf der Intensivstation. In Herrsching gab es am Mittwoch einen Intensivpatienten und zwei Corona-Patienten auf Normalstation.



Prof. Dr. Arnold Trupka mahnt zur Vorsicht

Professor Dr. Arnold Trupka, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Klinikum Starnberg und Ärztlicher Direktor sieht das Ende der Beschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt als „ein falsches Signal an die Bevölkerung“, da täglich über 250.000 Neuinfektionen gemeldet würden – „dazu kommt noch die Dunkelziffer. Die Aufhebung könnte die Menschen dazu verleiten, leichtsinnig zu werden, ist die Befürchtung des Ärztlichen Direktors. Deshalb appelliert er an die Bevölkerung, weiterhin vernünftig zu agieren, vorsichtig zu sein und bei Großveranstaltungen und beim Einkaufen weiter eine Maske zu tragen.

„Die Pandemie ist ja nicht vorbei, sondern läuft mit voller Wucht weiter. Und damit besteht auch für die Kliniken weiter eine Belastung, denn die Hospitalisierungsrate ist weiter im Anstieg. Wir sind natürlich darauf bedacht, bei unseren Patienten und Mitarbeitern für eine hohe Sicherheit zu sorgen.“



Landrat Stefan Frey wirbt anlässlich des Wegfalls vieler Beschränkungen bei den Menschen dafür, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und noch mehr Rücksicht auf ihre Mitmenschen, vor allem diejenigen, die besonders schutzbedürftig sind. „Dass wir uns alle irgendwann mit Corona infizieren, ist sehr wahrscheinlich“, sagt er. Ohne Schutzregelungen werde das schneller erfolgen. Das sieht er mit Blick auf die Kliniken jedoch kritisch.



Wie derzeit wohl in allen Betrieben, Einrichtungen und Behörden ist der Ausfall an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Landratsamt Starnberg zu spüren. 25 Personen sind dort aktuell in Quarantäne. „Die meisten sind aber, trotz Quarantäne, im Homeoffice arbeitsfähig. Hinzu kommen noch die, die aufgrund von möglichen Kontakten mit ihrem Umfeld ebenfalls sicherheitshalber im Homeoffice arbeiten. Da lässt es sich nicht vermeiden, dass es hier und da auch zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommt“, erklärt Pressesprecher Stefan Diebl. Insbesondere persönliche Termine müssen dann eventuell auch mal kurzfristig verschoben werden beziehungsweise bis nach der Quarantäne warten.

Bewältigung der Flüchtlingshilfe für die Ukraine

Hinzu kommt jetzt noch die Bewältigung der Flüchtlingshilfe für die Ukraine. Um das bewältigen zu können, leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Hauses Unterstützung. „Was hier von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet wird ist enorm und alle geben ihr Bestes!“ Dass es in dieser Situation auch mal zu Verzögerungen kommt, dafür wird seitens des Landratsamts um Verständnis gebeten.