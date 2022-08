Im Landkreis Starnberg kostenlos Bus fahren zum Rennen der Radprofis

Landrat Stefan Frey und Marie Makowka (Mobilitätsmarketing Landratsamt Starnberg) freuen sich über die kostenfreie Bus-Aktion zu den European Championships. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Wenn sich am Sonntag, den 14. August, die europäische Elite im Straßenradsport trifft, können Zuschauende nicht nur vom Straßenrand aus zujubeln, sondern sind zudem an dem Tag kostenlos und flexibel mit der ExpressBus-Linie X970 unterwegs.

„Die Schnellverbindung zwischen den Landkreisen Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen ist am gesamten Sonntag für alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei verfügbar – ideal, um live das Straßenradrennen der Herren anzusehen und dazu Attraktionen in den einzelnen Gemeinden zu erleben“, wirbt Landrat Stefan Frey für die Nutzung des X-Busses.

167 Rennradfahrer starten in Murnau und fahren über Starnberg nach München

Das Straßenradrennen der Herren startet am 14. August in Murnau am Staffelsee. 167 Profi-Rennradfahrer brechen von dort aus auf und bewältigen eine 209 Kilometer lange Etappe über den Kochel- und Walchensee, Lenggries, Bad Tölz und Geretsried in den Landkreis Starnberg über Berg an Starnberg vorbei und Wangen bis nach München. Insgesamt 1050 Höhenmeter sind vom Fahrerfeld zu bewältigen.

Unterhaltungsprogramm in den Gemeinden

Zudem gibt es an diesem Tag teilweise Unterhaltungsprogramm in den Gemeinden, die von den Rennradfahrern durchfahren werden. Einige Veranstaltungen sind unter www.toelzer-land.de/munich2022 zu finden. Ergänzend dazu können alle Bürgerinnen und Bürger die ExpressBus-Linie X970 kostenfrei nutzen und damit flexibel und nachhaltig an ihr gewünschtes Ziel kommen. Parallel kommt es an diesem Tag zu Einschränkungen beim MVV-Regionalbusverkehr. Auf der Linie 961 entfallen die Fahrten ab Starnberg Nord um 11.52 und 12.52 Uhr und die Fahrt ab Ammerland um 12.20 Uhr. Auch die Fahrt ab Münsing um 13.27 Uhr fällt aus. Auf der Linie 975 entfallen die Fahrten ab Starnberg Nord um 12.08 Uhr und ab Wolfratshausen um 12.42 Uhr.

Einschränkungen gibt es auch auf der Linie X970. Die Fahrt Starnberg ab 11.29 Uhr endet bereits in Wolfratshausen, sie entfällt zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz. Die Fahrt Bad Tölz ab 13.16 Uhr bis Wolfratshausen entfällt, sie beginnt erst von dort um 13.59 Uhr. Die Fahrt Starnberg ab 12.29 Uhr muss zwischen Starnberg, Landratsamt/Seebad und Wolfratshausen umgeleitet werden – die Halte Berg/Grafstraße, Aufkirchen und Dorfen bei Wolfratshausen entfallen bei dieser Fahrt

Größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Sommerspielen 1972

Mit den European Championships Munich 2022 empfängt München die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Sommerspielen 1972. Vom 11. bis 21. August kämpfen Europas beste Athletinnen und Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die begehrten Goldmedaillen. Neben dem Olympiapark als Herzstück der Veranstaltung putzt sich die Stadt München und das Münchner Oberland für ein spektakuläres und unvergleichliches Erlebnis heraus. Das formulierte Ziel: geballter Spitzensport umrahmt von einem bunten Festival – für ein goldenes Jubiläum.

Weitere Informationen zu den European Championships Munich im Allgemeinen und zum Straßenradrennen der Herren-Elite finden Interessierte unter www.munich2022.com/de/. (kb)