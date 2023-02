Im Landkreis Starnberg sind die ersten Kiebitze zurück

Die milden Temperaturen locken die ersten Kiebitze in unsere Region zurück. Spaziergänger werden gebeten, sich von möglichen Brutarealen fernzuhalten. © Hubert Schaller

Landkreis/Seefeld – Mit den frühlingshaften Temperaturen sind die ersten Kiebitze aus den Überwinterungsgebieten im Mittelmeerraum in die Region zwischen Würmtal und Ammersee zurückgekehrt. Der Bund Naturschutz (BN) bittet darum, die Brutareale – wie etwa zwischen Aubachweg und S-Bahn in Seefeld im Landkreis Starnberg nicht mehr zu durchqueren und Hunde fernzuhalten.

Die Orts- und Kreisgruppen des BN hatten vor rund drei Wochen die Petition „Rettet die Kiebitze in Bayern“ gestartet, um die Bayerische Staatsregierung zum Handeln aufzufordern. Der unter change.org/rettet-die-kiebitze verfügbare Aufruf hat bereits über 3.600 Unterschriften gesammelt, weitere werden angenommen, versichert der BN in einer Pressemitteilung.

Brutareale im Landkreis Starnberg schützen

„Einige Brutareale in Oberbayern sind bereits verwaist“, weiß Constanze Gentz, Vorsitzende des BN in Seefeld. „Wir haben keine Zeit mehr. Bis zu 150 Pflanzen- und Tierarten sterben derzeit pro Tag aus, das bringt das Ökosystem gefährlich ins Wanken. Um ein Kollabieren zu vermeiden, muss alles getan werden, um gefährdete Arten zu schützen.“



Um den Kiebitz zu retten, müssen noch funktionierende Brutareale, die vor drei Jahren vom Landesamt für Umwelt kartiert wurden, ausreichend geschützt werden. Dazu gehören großräumige Zäunung, Kiebitz-Inseln, Feuchtstellen und der Anbau von lockeren Sommerungen. Dabei muss die Landwirtschaft fair entlohnt werden. „Und mit einem Zuckerl oben drauf geht’s meist noch besser,“ meint Gentz.



In Seefeld drängt die Zeit

Die Zeit drängt nicht nur bei den Nachbarn in Seefeld für ein passendes Konzept, denn in wenigen Wochen beginnt die Balz der Kiebitze und spätestens in vier Wochen das Brutgeschäft.



„Unsere Petition für den Kiebitz steht stellvertretend für viele weitere Agrar-Tierarten. Deren zum Teil dramatisch zurückgegangene Bestände könnten sich erholen, wenn sich die bayerische Staatsregierung zu einem ehrlichen Schutz durchringen würde“, so Günter Schorn, der Starnberger BN-Kreisgruppenvorsitzender.



Daher bittet der Bund Naturschutz um weitere Stimmen unter change.org/rettet-die-kiebitze. Denn hilft man dem Kiebitz, hilft man vielen weiteren Arten, die von dem konsequenten Schutz profitieren würden, weiß der BN. Auch im Videoformat unter youtu.be/33wNuehpcNE ist die Botschaft der Seefelder Naturschützer zu sehen. (kb)