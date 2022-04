Im Landkreis Starnberg wird Personal für pädagogische Willkommensgruppen an den Schulen gesucht

Teilen

Damit Flüchtlingskinder aus der Ukraine wieder auch im Landkreis Starnberg Halt finden, werden Kräfte für Willkommensgruppen an Schulen gesucht. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Starnberg - Unter den ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine befinden sich viele schulpflichtige Kinder. Zur Aufnahme der Kinder werden derzeit vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus pädagogische Willkommensgruppen an Schulen in ganz Bayern eingerichtet. Auch der Landkreis Starnberg will einen Beitrag leisten.

Die pädagogischen Willkommensgruppen sollen den Kindern und Jugendlichen Halt und Geborgenheit geben und den Familien das Ankommen erleichtern. Zur personellen Ausstattung der Willkommensgruppen muss nun geeignetes Personal angeworben werden. Informationen und die Gelegenheit, sich ins Bewerberportal einzutragen gibt es unter www.km.bayern.de/willkommenskraft. Landrat Stefan Frey: „Für Kinder ist die Flucht und das Kriegsgeschehen im Heimatland die allergrößte Belastung. Wir müssen alles tun, um ihnen Normalität zu geben. Dazu gehört ein geregelter Ablauf, Strukturen und Schule. Schule und Unterricht sind auch die Voraussetzung für Integration.“

Ein strukturiertes Angebot für Flüchtlingskinder aus der Ukraine

Die pädagogischen Willkommensgruppen bilden ein tages- beziehungsweise wochenstrukturierendes Angebot. Für die Willkommenskräfte gibt es verschiedene Aufgaben. Sie stellen für die Kinder und Jugendliche eine feste Bezugsperson dar, begleiten sie beim schulischen Ankommen und sind direkte Ansprechpartner. Sie übernehmen Betreuungsaufgaben (zum Beispiel im Rahmen von Bewerbungsangeboten, kreativen Angeboten) und schaffen den Rahmen für eine Erstbegegnung mit der deutschen Sprache. Zudem unterstützen sie die Lehrkräfte vor Ort und übernehmen unterrichtliche Tätigkeiten.

So können Bürgerinnen und Bürger Hilfe leisten

Alle Informationen rund um die Ukraine-Hilfe sind auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lk-starnberg.de/ukrainehilfe zu finden. Fragen beantwortet auch die Hotline unter Telefon 08151/148-77799 oder ukraine-hilfe@lra-starnberg.de.