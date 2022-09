Im Oktober kann man wieder Blut spenden im Landkreis Starnberg

Im Landkreis Starnberg werden im Oktober mehrere Blutspende-Termine angeboten. In Herrsching, Gilching und Gauting-Unterbrunn. (Sybolfoto) © Joerg Carstensen/dpa

Starnberg - Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes bietet im Oktober im Landkreis Starnberg drei Blutspende-Termine an. In Gauting-Unterbrunn, Herrsching und Gilching.

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes bittet potenzielle Spenderinnen und Spendern darum, den zufriedenstellenden Aufkommenstrend weiter fortzuführen. Auf knapp 300 angebotenen Terminen haben hilfsbereite Menschen in Bayern die Möglichkeit, einen unersetzlich wichtigen Dienst an der Gemeinschaft zu verrichten.



Unterbrunn am 4. Oktober, Herrsching am 13. Oktober und Gilching am 27. Oktober

Die geplanten Blutspende-Termine für Oktober im Landkreis Starnberg sind am Dienstag, 4. Oktober in Unterbrunn, Bachlerweg 2. Dort kann von 15 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Blut gespendet werden. Eine Terminreservierung ist unter www.blutspendedienst.com/unterbrunn möglich. In Herrsching wird der Dienst am Donnerstag, 13. Oktober, 15.30 bis 20 Uhr, in der Christian-Morgenstern- Grund- und Mittelschule angeboten. Termine gibt es unter www.blutspendedienst.com/herrsching. Am Donnerstag, 27. Oktober, 15.30 bis 20 Uhr sind Blutspender und Blutspenderinnen im Gilchinger Rathaus (Veranstaltungssaal) zur Blutspende willkommen. Termine dafür gibt es unter www.blutspendedienst.com/gilching.

Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende in Zeiten von Corona sind unter Telefon 0800/11949 11 zwischen 8 und 17 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. Facebook und Instagram: @blutspendebayern.

Wer Blut spenden kann

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden. Das maximale Spenderalter für Mehrfachspender ist ein Alter von 72 Jahren (d.h. bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag). Bei Mehrfachspendern über 68 Jahren und bei Erstspendern über 60 Jahren erfolgt die Zulassung nach individueller ärztlicher Beurteilung. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis. Spendewillige mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen werden nicht zur Spende zugelassen. Auf allen angebotenen Terminen besteht eine unumgängliche Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske).



Eine Blutspende ist generell vor und nach einer (Booster-) Impfung gegen SARS-CoV-2 problemlos möglich. Bei allen derzeit in Deutschland eingesetzten Impfstoffen ist laut Paul-Ehrlich-Institut grundsätzlich keine Rückstellung bis zur nächsten Blutspende erforderlich. Wir empfehlen allerdings rein vorsorglich, nach der Impfung einen Tag bis zur Blutspende zu warten, um eventuell auftretende Nebenwirkungen abgrenzen zu können.



Mehr Erstspenderinnen und Erstspender

Mit Blick auf den zurückliegenden Sommer bedankt sich der BSD bei allen Blutspenderinnen und Blutspendern sowie ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Erfreulicherweise konnten auch wieder vermehrt Erstspenderinnen und Erstspender auf den Terminen begrüßt werden. Ziel ist es jetzt, die meist jungen Lebensretter langfristig an die Blutspende zu binden. Spenderinnen und Spender können nach einer durchgemachten Corona-Infektion zwei Wochen nach Genesung wieder zur Spende zugelassen werden. Alle diesbezüglichen Informationen und aktuellen Regelung sind hier zusammengefasst: www.blutspendedienst.com/coronavirus.

Warum Blutspenden so wichtig ist

Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken Patienten eine Überlebenschance gibt. (kb)