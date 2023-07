Im Polizeiwagen geht es von Gauting zum Tierarzt

Tierrettungsaktion

Gauting - Es ist nicht das erste Mal, dass die Gautinger Polizei bei der Tierrettung im Einsatz ist. Diesmal wird das Überleben eines Babyhase gesichert.

Ob es eine Katze war, die nicht mehr von einem Baum herunterkam oder ob es um einen Biber ging, der sich in eine Tiefgarage verirrt hatte, die Gautinger Polizei hat in diesem Jahr bereits bei mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie ein Herz für Tiere hat. Einen weiteren tierischen Einsatz gab es am gestrigen Sonntag, als eine 48-jährige Frau sich an ihre hiesige Inspektion in der Münchner Straße wandte und mitteilte, dass sie einen Babyfeldhasen im Innenhof ihres Wohnanwesens in der Ammerseestraße gefunden hatte.

Babyhase macht Zwischenstation in der Polizeistation Gauting

Eine erste Begutachtung habe ergeben, dass der kleine Hase offensichtlich erst wenige Tage alt sei und bereits stark dehydriert sei. Zudem sei vom Muttertier weit und breit nichts zu sehen. Eine Streife der Polizeiinspektion Gauting holte das Tier kurze Zeit später in der Ammerseestraße ab und brachte es auf die Dienststelle. Dort kümmerte sich zunächst eine Beamtin um den erschöpften Babyhasen.

Tierarzt in Germering kümmert sich um Gautinger Feldhasen

Anschließend konnte ein Kontakt zu einem Tierarzt in Germering hergestellt werden, in dessen Praxis der kleine Hase im Anschluss im Polizeiwagen gebracht wurde. Der Tierarzt stellte eine medizinische Erstversorgung des Babyhasen sicher und bot zudem an, das Tier bei sich zu Hause aufzuziehen. Diesen Vorschlag nahmen die Gautinger Polizisten dankend an. (kb)