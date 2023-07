Im Starnberger Jugendtreff ist in den Ferien eine Menge geboten

Zusammen machen die Ferien mehr Spaß. Deshalb bietet der Jugendtreff Nepomuk in Starnberg viele Aktionen während einer Kreativwoche und gegen Ende der Ferien. (Symbolbild) © Kzenon/Imago

Starnberg - Mit einer kreativen Woche startet das Sommerferienprogramm im Jugendtreff Nepomuk in Starnberg. Was dabei geboten ist.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, die Sommerferien rücken immer näher und viele haben bereits Pläne und Wünsche diese zu gestalten und zu befüllen. Neben der Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Starnberg, hat sich das Team Nepomuk auch dieses Jahr wieder tolle Aktionen einfallen lassen.

Spiele spielen, mit Henna experimentieren und einfach nur chillen

Ab dem 2. August starten die Sommerferien im Jugendtreff mit einer kreativen Woche. Von Henna, Perlenbasteln bis hin zu Batiken ist einiges mit dabei. Ab der zweiten Woche ist Entspannung im Jugendtreff angesagt. Die Besucherinnen und Besucher können sich erholen, chillen, kochen oder Spiele spielen.

Laser-Tag-Action und Spieleabend im Jugendtreff Starnberg

Vom 11. bis 29. August verabschiedet sich der Jugendtreff dann in die Sommerpause und freut sich sehr darauf, ab der fünften Ferienwoche seine Türen wieder zu öffnen. Das Haus öffnet am Mittwoch, 30. August. Dann wartet unter anderem ein Spiele-Abend, eine Laser-Tag-Action im Jugendtreff oder auch ein Sommerabschluss-Grillen auf alle, die in den Ferien noch in Starnberg sind und Langeweile haben.

Es ist noch so einiges geplant, bleibt also unbedingt auf dem Laufenden und informiert euch über alle Angebote und Termine unter www.nepomuk-starnberg.de oder auf Social Media. Natürlich können alle Interessierten zwischen 12 und 27 Jahren auch so in den Jugendtreff Nepomuk zum Ratschen, Chillen oder Billard spielen kommen. (kb)