Im Weßlinger Bahnhofsgebäude können Fahrgäste bald im Trockenen auf ihren Bus warten

Neuhochstadt/Weßling – Mit den steigenden Spritpreisen steigt die Nachfrage nach Bus und Bahn. Auch in Weßling. Allerdings bleiben die Weßlinger und Neuhochstadter bei schlechtem Wetter derzeit wortwörtlich im Regen stehen: Das Bushäuschen in Neuhochstadt ist im besten Sinn eine windige Angelegenheit und am Bahnhof sind die Fahrgäste der Witterung mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert.

Das soll sich allerdings ändern: In naher Zukunft können die Wartenden bei Regenschauern in die Bahnhofshalle flüchten. Und der Bau eines Wartehäuschens in Neuhochstadt ist nur noch eine Frage der Zeit. Es ist bereits zweieinhalb Jahre her, dass der Gemeinderat den Antrag von CSU und Bürgergemeinschaft abnickte, das Bushäuschen in Neuhochstadt zu ersetzen. Und seither hängt die Umsetzung in der Warteschleife.



Im August erinnerte Andreas Lechermann (CSU) die Gemeindeverwaltung in einer Mail an den Beschluss. „Ein attraktiver ÖPNV besteht nicht nur aus günstigen Fahrpreisen, sondern auch aus einer zeitgemäßen Unterstellmöglichkeit“, schrieb der Gemeinderat der CSU-Fraktion, der im Rahmen einer Ortsbesichtigung auf das marode Wartehäuschen an der Neuhochstadter Straße aufmerksam gemacht worden war. Die Schüler und Schülerinnen müssten sich aktuell direkt an der Straße platzieren, um vom Busfahrer gesehen zu werden. Ein Gefahrenpotenzial, fand Lechermann und wundert sich: „Warum dauert das so lange?“

Unterstellplatz für Bus-Fahrgäste aus Weßling nur auf einer Straßenseite genehmigungsfähig

Auf entsprechende Rückfrage bedauert Bürgermeister Michael Sturm, dass sich die Umsetzung so lange hinziehe. „Wir haben aber bereits eine mündliche Zusage“, betont er. Nach der schriftlichen Zusage könne man loslegen. Aus dem Landratsamt kam der Hinweis, dass der verantwortliche Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts in Weilheim sich sofort nach dem Urlaub um die Angelegenheit kümmere.



Ein Wermutstropfen ist, dass der Unterstellplatz nur auf der Seite in Richtung Hochstadt genehmigungsfähig ist. „Das Häuschen gegenüber in Richtung Oberpfaffenhofen leider nicht, da ein geforderter Abstand zur Straße von 4,50 Metern nicht eingehalten werden kann“, sagt Sturm. Das für den Bau notwendige Stück Land wiederum befinde sich in Privatbesitz. Der Puffer zwischen Straße und Wartehäuschen sei notwendig, sollte ein Auto ins Schleudern geraten, zitiert Sturm die Stellungnahme der Polizei. Die Wartenden könnten sich aber auf der gegenüberliegenden Seite unterstellen und die Straße überqueren: „Optimal ist das nicht, wir suchen noch nach besseren Lösungen.“



Toiletten am Bahnhof Weßling fast fertig

Auch am Bahnhof tut sich etwas. Ein von Lechermann vorgeschlagener mobiler Unterstand komme zwar nicht in Frage, erklärt Sturm. Dafür fehle angesichts der vier ein- und ausfahrenden Busse und des Radständers der Platz. Allerdings waren an der S-Bahn-Station in den vergangenen Wochen Bauarbeiter fleißig, und der angekündigte Bau von Toiletten ist fast abgeschlossen. „Wir müssen nur noch weißeln und die Reinigung organisieren“, sagt Rathauschef Sturm.

Noch keine Entscheidung über die Nutzung des Weßlinger Bahnhofs

Vorgesehen sind im Innern der Bahnhofshalle und draußen elektronische Anzeigetafeln, die die Abfahrtzeiten der Busse anzeigen. „Damit könnten die Gäste in der Halle im Trockenen warten und direkt in den Bus einsteigen.“ Für die zukünftige Bahnhofshallennutzung gibt es, wie berichtet, bereits Ideen. Ob ein Café dort seine Tische aufbaut, die Bücherei Literatur über die Ladentheke reicht oder langfristig gar eine Bierbrauerei einzieht, werde im Weßlinger Gemeinderat besprochen, wie Sturm ankündigt.(mk)