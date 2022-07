Immer „App to date“ mit der neuen Gauting-App

Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger freut sich, dass Bürgerinnen und Bürger mit der neuen Gauting-App noch schneller mit der Gemeinde in Kontakt treten können.

Gemeinde erweitert digitales Angebot

Gauting - Die Gemeinde Gauting erweitert ihr digitales Angebot und geht mit einer eigenen App an den Start. Schnell den richtigen Ansprechpartner finden, Öffnungszeiten checken oder einen digitalen Antrag stellen? Mit der „Gauting-App“ sind die wichtigsten Infos aus der Gemeinde nur einen Klick entfernt.

„Als Digitales Amt setzen wir mit der App unseren Digitalisierungskurs konsequent fort und bieten Bürgerinnen und Bürgern eine noch einfachere und schnellere Möglichkeit mit der Verwaltung in Kontakt zu treten“, sagt Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger.

Wichtige Infos sind unkompliziert erhältlich

In leicht verständlicher und übersichtlicher Form bildet die „Gauting-App“ das vielfältige Themenspektrum der Rathausverwaltung ab. Die Inhalte sind dabei auf das Wesentliche reduziert und wichtige Infos schnell und unkompliziert griffbereit. Damit App-Nutzer auch immer „App to date“ bleiben, werden wichtige Neuigkeiten außerdem direkt per Push-Benachrichtigung aufs Smartphone geschickt.

Kontakt zur Gemeinde wird mit App vereinfacht

Die App ist hauptsächlich als Informationsplattform gedacht, soll Bürgerinnen und Bürgern aber auch den Kontakt zur Verwaltung vereinfachen. Dazu sind die umfangreichen digitalen Bürgerdienste der Gemeinde Gauting in die App integriert, ebenso wie ein Schadensmelder oder ein Kontaktformular. „Die Gauting-App informiert schnell, einfach und übersichtlich und fügt sich damit perfekt in unsere bestehenden digitalen Informationskanäle wie Homepage oder Newsletter ein“, sagt Dr. Kössinger.

Die App ist kostenfrei und ab sofort im Apple- sowie Google Play Store erhältlich. (kb)