In allen Belangen unterlegen

MTV-Keeper soll gegen Haidhausen in der ersten Hälfte einen mehr als fragwürdigen Elfmeter verursacht haben. Das spielte bei der klaren 0:4 Pleite der Berger am Ende nur eine untergeordnete Rolle © Roland Halmel

Berg – Auf das Hoch Mitte April mit zwei Siegen innerhalb von drei Tagen folgte beim MTV Berg jetzt wieder ein Tief. In nur vier Tagen kassierte die Truppe von Trainer Wolfgang Krebs zwei Niederlagen gegen Penzberg und die SpVgg Haidhausen. Beim letztgenannten Team, das als Zweiter gute Chancen auf die Aufstiegsrelegation hat, kam der MTV mit 0:4 unter die Räder.

„Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen“, wollte Krebs nach der einseitigen Partie nicht schönreden. In den verbleibenden drei Spielen stehen die Berger jetzt enorm unter Druck, denn bei einen nur noch drei Punkte großen Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz droht möglicherweise das Nachsitzen.

Auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage in München legte der MTV einen denkbar unerfreulichen Start hin. Die Gäste standen nur Spalier bis Gürkan Öztürk (7.) zum 0:1 einnetzte. In der Folge spielten die Berger ordentlich mit. Nach vorne blieben sie aber letztlich zu harmlos. Dann hatten die Berger auch noch Pech, dass der Unparteiische eine Zusammenstoß zweier Haidhausener Spieler im Strafraum, bei dem MTV-Keeper Florian Lerch in der Nähe war, als Foul des Berger Torhüters einstufte. Den anschließenden Elfmeter versenkte Cenk Imsak (30.) zum 0:2. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Gäste bemüht die Partie zu drehen. Die Bemühungen waren jedoch von keinem Erfolg gekrönt. Besser machte es dagegen der gastgebende Tabellenzweite. Asen Ibishev (74.) sorgte mit dem 0:3 für die Entscheidung. Ein weiterer Elfmeter für die Hausherren, den Valter Amaral (84.) verwandelte, machte schließlich die höchste Auswärtsniederlage der Berger in dieser Saison perfekt. „Wir müssen jetzt unsere Wunden lecken und dann gilt der Fokus den letzten drei Spielen“, erklärte Krebs, der mit seinem Team am Samstag (15 Uhr) beim VfL Denklingen, gefordert ist. Auch beim heimstarken Tabellendritten, der zuhause in dieser Saison noch nicht verlor, könnten die Trauben für den MTV eventuell zu hoch hängen. hal