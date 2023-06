In Andechs ist man den Ackerwildkräuter auf der Spur

Von: Petra Straub

Für mehr Artenvielfalt wollen (v.l.) Petra Gansneder von der Unteren Naturschutzbehörde, Helene Falk (BN-Kreisgruppe Starnberg), Kartierer Dr. Stefan Mayer, Christopher Meyer von der Regierung von Oberbayern und Landwirt Maximilian Reisinger an einem Strang ziehen. © Petra Straub

Andechs - 23 Ackerwildkräuter zählte man in den 1950er-Jahren in Deutschland auf 100 Quadratmetern Ackerboden. Heute sind es gerade einmal sieben. Um dem entgegenzuwirken, gibt es nun ein von der Regierung von Oberbayern gefördertes Projekt, das im Landkreis Starnberg von der Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) koordiniert wird. In Andechs wird zum Projektstart darüber informiert.

Ackerbegleitpflanzen, also Pflanzen, die an den Rändern von Feldern wachsen, bilden eine wesentliche Grundlage für die Artenvielfalt in unserer Landschaft. Das wird deutlich, wenn man sich die Fakten vor Augen führt. Denn immerhin besteht ein Drittel deutschen Bodens aus Ackerflächen. Das erklärt Dr. Stefan Meyer, der aktuell in Andechs und anderen Gemeinden des Landkreises Starnberg die Ackerböden vom Rand aus nach Ackerwildkräutern absucht. Was er ermittelt, dient der Politik später als Grundlage für Entscheidungen.



Fünf- bis achtmal mehr Ackerwildkräuter findet man auf ökologisch bewirtschafteten Flächen, sagt er. Von denen gibt es einige in Andechs. Das hängt unter anderem mit der weniger dichten Feldfrucht-Bepflanzung dieser Acker zusammen. Sie ist auch gut und wichtig für Vögel und Insekten, die dort Nahrung finden und von Ackern mit eng stehenden Pflanzen oft Abstand nehmen. Da jedoch 95 Prozent aller Acker in Deutschland konventionell bewirtschaftet werden, seit es besonders wichtig, auch auf diesen Flächen Ackerbegleitgrün zu etablieren, schildert Meyer.



In Andechs gibt es viele Ackerwildkrautarten

Deshalb werden Acker aller Art nun im Laufe mehrerer Jahre auf Wildkrautarten untersucht, die für die Biodiversität von großer Bedeutung sind. In Andechs wurden in den ersten drei Tagen der Kartierung bereits drei seltene Arten gefunden, die aufgrund ihres geringen Vorkommens auf der roten Liste stehen. Der Ackerhahnenfuß, der Echte Frauenspiegel und das Wilde Stiefmütterchen. Auf einem von Landwirt Maximilian Reisinger ökologisch bewirtschafteten (jedoch nicht zertifizierten) Acker mit Wintergerste zählte Meyer bei der Bestandsaufnahme insgesamt 40 verschiedene Wildkrautarten. Meyer ist im Rahmen des Projekts in der Blütezeit je acht Tage im Juni und Juli unterwegs und sucht jeweils ein Areal von fünfzig mal einem Meter ab, um dort „die Landschaft zu lesen“, wie er es nennt.



Auf dem Landgut Delling und in Etterschlag hat er bereits eine Kartierung durchgeführt. Vierzig Äcker waren es bis dato. Gefördert wird das Kartier-Projekt von der Regierung von Oberbayern über die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien. Christopher Meyer ist als Koordinator für die Biodiversitätsberatung der Regierung bei dem Termin in Andechs dabei und freut sich über den Erfolg. „Mit Rittersporn, Frauenspiegel, Gezähmtem Feldsalat und Acker-Hahnenfuß finden wir hier vier charakteristische Arten zum Teil auf einem Quadratmeter.“ Ackerwildkräuter stünden stellvertretend für viele begleitende Vogel- und Insektenarten, darunter Laufkäfer und Wildbienen.



Bürgermeister Georg Scheitz fordert Landwirte auf, zur Förderung der Biodiversität beizutragen

Georg Scheitz, Biolandwirt und Bürgermeister von Andechs, weist ebenfalls auf die Bedeutung der Ackerwildkräuter hin, auch wenn diese von den Landwirten „nicht gerade gerne gesehen“ seien. Nach dem Leitgedanken „Nutzen und Nützen“ sei es für die Landwirte – ob ökologischer oder konventioneller Betrieb – jedoch auch nötig, die Biodiversität zu fördern. Er lobte den Einsatz der Andechser Landwirte diesbezüglich.



Landwirte im Landkreis Starnberg für Biodiversitätsprogramme begeistern

Das erweise sich auch für den Tourismus als nützlich. Denn wie Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin der BN-Kreisgruppe bestätigt, interessieren sich Naturliebhaber bei ihren Führungen sehr für die farbenprächtigen Acker. Landwirte könnten diese mit Vertragsnaturschutzprogrammen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen optimieren und durch eine schonende Bewirtschaftung die Vielfalt erhalten.