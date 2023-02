In Andechs werden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt

Wer hat in Andechs an drei Pkws die Scheibenwischer verbogen? Die Polizei Herrsching sucht nach Hinweisen.

Andechs - Am Pfahlweg in Andechs werden an drei geparkten Pkws die Scheibenwischer verbogen. Wer hat etwas beobachtet?

Ereignet hat sich der Vorfall laut Polizei Herrsching am Samstag frühmorgens, zwischen 3.30 und 7 Uhr. Bislang unbekannte Täter haben die Scheibenwischer von drei hintereinander geparkten Fahrzeugen von Ortsansässigen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die Polizei Herrsching sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Herrsching unter Telefon 08152/9302-0 entgegen. (kb)