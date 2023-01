In Berg fliegen an Silvester erst die Böller und dann die Fäuste

Ein 20-Jähriger richtet an Silvester Böller gegen eine Familie in Berg. Die Frau muss ins Krankenhaus. Der Täter muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Berg - In Berg wird eine Familie mit zwei Kindern in der Silvesternacht mit Böllern beworfen. Anschließend setzt ein 20-jähriger dort auch die Fäuste ein.

Den ersten Einsatz der Starnberger Polizei in diesem Jahr hat ein 20-Jähriger aus dem Landkreis München zu verantworten. Wie die Polizei mitteilt, soll er unmittelbar nach Mitternacht an der Wittelsbacher Straße in Berg ein Ehepaar und deren Kinder (8, 13) mit Böllern beworfen haben. Danach eskalierte die Situation und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und den Eheleuten. Der junge Mann soll mit der Faust zugeschlagen haben. Der alkoholisierte Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt mehrere Siegelringe an seinen Fingern, was die Intensität nochmals erhöhte.

In der Gemeinde Berg mit Siegelringen an den Fingern zugeschlagen

Während die Eheleute leicht verletzt wurden, blieben die Kinder nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Dame mittleren Alters wurde mit dem Rettungswagen in eine umliegende Klinik verbracht.

Frau wird mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (kb)