In Berg gibt es eine Umleitung wegen Bauarbeiten am Kanal

In der Seestraße in Berg finden Kanalbauarbeiten statt. Deshalb ist dort mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (Symbolbild) © Future Image / IMAGO

Berg – Der Abwasserverband Starnberger See hat 2022 mit der Erneuerung eines Schachtbauwerkes des Ringkanals in Berg begonnen. Nach der Winterpause werden die Bauarbeiten im Bereich der Seestraße an der Erholungsfläche aufgenommen.

Der Ringkanal, der das häusliche Schmutzwasser der Gemeinden Seeshaupt, Münsing und Berg sammelt, hat an der Stelle einen Durchmesser von 60 Zentimeter und liegt auf einer Tiefe von etwa zwei Metern und wurde auf rund 10 Metern verlegt.

Anlieger der Seestraße in Berg müssen mit Staub- und Lärmbelastung rechnen

Während der Bauzeit ist der Durchgangsverkehr für alle Verkehrsteilnehmer nicht möglich. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Durch die Baustelle ist im Rahmen der üblichen Arbeitszeiten mit einer erhöhten Staub- und Lärmbelastung zu rechnen. (kb)