In Berg wird ein Badegast von der Wasserwacht und freiwilligen Helfern gerettet

Teilen

Bei einem 83-jährigen Badegast setzt am Badegelände in Kempfenhausen die Atmung aus. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Berg - Die Einsatzkräfte der Wasserwacht Starnberg und zwei Badegästen retten einem Mann in Kempfenhausen das Leben.

Wie die Wasserwacht Starnberg mitteilt, war es wohl dem schnellen Einsatz ihren Kräften und der Unterstützung durch Badegäste zu verdanken, dass ein 83-jähriger Schwimmer gestern im Erholungsgelände Kempfenhausen gerettet werden konnte.

.



Gegen 18.30 Uhr kam ein Badegast zur Rettungsstation und teilte mit, dass der Mann schwankend aus dem Wasser gekommen und nun in seinem Stuhl zusammengesackt sei. Die Wasserretterin machte sich sofort auf den Weg ins Badegelände zu dem Mann und ließ über die Leitstelle den Landrettungsdienst verständigen. Als sie bei dem Mann angekommen war, war dieser schon nicht mehr ansprechbar.

Erst im Krankenhaus schlägt das Herz des Patienten wieder eigenständig

Da auch seine Atmung bereits erkennbar ausgesetzt hatte, begann sie mit der Wiederbelebung. Hierbei wurde sie von weiteren Badegästen - unter anderem einem Arzt sowie einem Helfer, der in seiner Freizeit auch als First Responder der Feuerwehr tätig ist - unterstützt. Der herbeigerufene Landrettungsdienst übernahm den Patienten und brachte ihn ins Krankenhaus. Dort begann sein Herz wieder eigenständig zu schlagen.

„Dem schnellen und beherzten Handeln aller Beteiligten - vor allem auch des Mitteilers, der die Situation sofort erkannte und die Rettungskette in Gang setzte - hat der 83-Jährige wohl sein Leben zu verdanken“, berichtet die Wasserwacht. Sie möchte Badegäste dazu ermuntern, bei Beobachtung eines Notfalls im Erholungsgelände schnellstmöglich den Notruf 112 zu verständigen und auch die Helfer an der nächstgelegenen Wasserrettungsstation direkt anzusprechen.

Wasserretter sind vor Ort auch nach Dienstschluss einsatzbereit

Auch wenn sich die Mitglieder der Wasserwachten außerhalb der „üblichen Dienstzeiten an der Wasserrettungsstation aufhalten, sind sie sofort einsatzbereit. (kb)