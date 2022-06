In Buch werden die Glas- und Textilcontainer entfernt

Im Inninger Ortsteil Buch werden die Glas- und Textilcontainer entfernt. © Silvia Marks/dpa-tmn/Symbolfoto

Inning - Bürgerinnen und Bürger aus Buch müssen ab sofort etwas weiter fahren, wenn sie Glas oder Textilien entsorgen möchten. Was der Grund dafür ist.

Wegen Baumaßnahmen – Glascontainerstandort am südlichen Ortsausgang von Buch, Gemeinde Inning, abgezogen

Das Awista Starnberg Kommunalunternehmen informiert, dass die Glas- und Textilcontainer im Ortsteil Buch der Gemeinde Inning, am südlichen Ortsausgang an der Hauptstraße abgezogen wurden.

Neue Straße wird gebaut

Grund dafür ist der Straßenneubau, welcher die Anfahrt mit dem Lkw zur Leerung der Container unmöglich macht. Nach Auskunft der Gemeinde Inning wird die Baustelle voraussichtlich noch bis Ende September dieses Jahres bestehen.

Vorübergehend Container in Inning nutzen

Die Gemeinde bittet Bürgerinnen und Bürger aus Buch daher, Glasabfälle und Altkleider vorübergehend an den nächstmöglichen Standorten abzugeben. Sie befinden sich in Inning an der Herrschinger Straße 41 (im und am Wertstoffhof) sowie in der Schornstraße (am Haus der Vereine).

Grün-, Weiß- und Braunglas, nach Farben sortiert (andersfarbige Flaschen bitte zum Grünglas), kann an den über 120 Wertstoffinseln im Landkreis Starnberg in die Glascontainer eingeworfen werden. In diesem Zusammenhang bittet Awista darum, bei der Entsorgung von Glas – vor allem wegen der Rücksichtnahme auf die Anwohner - die zulässigen Einwurfzeiten von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr einzuhalten. Deckel und Verschlüsse sind zuhause über den Gelben Sack zu entsorgen und gehören nicht in den Glascontainer.

Bei Fragen zur Abfallentsorgung ist die Service-Zentrale von Awista unter Telefon 08151/2726-0 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. (kb)