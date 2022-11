In den Gemeinden des Landkreises Starnberg gibt es Sprechtage für Senioren

Wie gelingt es, im Alter unabhängig zu bleiben? Im Landkreis Starnberg können sich Bürgerinnen und Bürger nun informieren. (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Wörthsee - Welche Themen brennen den Seniorinnen und Senioren im Landkreis unter den Nägeln? Welche Hilfen brauchen Sie, um möglichst lange und unabhängig zu Hause zu wohnen? Für diese und alle weiteren Fragen hat die Fachstelle für Senioren des Landratsamtes Starnberg ein offenes Ohr. In Wörthsee, Erling und Krailling gibt es bereits Termine.

Experten bietet gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt und dem Behindertenbeauftragten am Donnerstag, 17. November, von 15 bis 17 Uhr die „Stunden des offenen Ohres“ für Seniorinnen und Senioren“ im Rathaus der Gemeinde Wörthsee in der Seestraße 20 an.

Barrierefreiheit, Pflege, haushaltsnahe Dienstleistungen

Mit der „Stunde des offenen Ohres“ soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, alles zu den Themen Seniorinnen und Senioren, Barrierefreiheit und Pflege sowie den Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen an die Fachstelle heranzutragen. Zudem soll erörtert werden, was notwendig ist, um so lange wie möglich in der eigenen Häuslichkeit verbleiben zu können. Die Anregungen sollen dann in die Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes mit einfließen.

Anregungen fließen ins seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Starnberg ein

Die Fachstelle wird gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt und dem Behindertenbeauftragten auch die anderen Gemeinden des Landkreises besuchen und dort die „Stunden des offenen Ohres“ für Seniorinnen und Senioren“ anbieten. Für heuer sind folgende Termine geplant: am 24. November im Gemeinschaftsraum Haus Erling (Herrschinger Straße 5) und am 8. Dezember im Betreutem Wohnen in Krailling (Margaretenstraße 22) jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Der Landkreis Starnberg hat im Jahr 2014 das seniorenpolitische Gesamtkonzept verabschiedet. Nun soll es Fortgeschrieben werden. Die Fortschreibung wird sich auf die Handlungsfelder „Wohnen im Alter von ambulant bis stationär“, „Gesellschaftliche Teilhabe/Bürgerschaftliches Engagement für Senioren“ und „Steuerung/Vernetzung/Öffentlichkeitsarbeit“ beziehen.

Anregungen von Pflegeeinrichtungen und Nachbarschaftshilfe werden berücksichtigt

Neben dem Besuch in den Gemeinden werden auch Fragebögen an ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Gemeinden, Nachbarschaftshilfen und Tagespflegeeinrichtungen geschickt und ausgewertet. Insgesamt soll der Pflegebedarf und dessen Deckung sowie die tatsächlichen Zahlen des Landkreises ermittelt, ausgewertet und dargestellt werden. Künftig sollen die Darstellungen im Konzept gemeindespezifischer ausfallen. Damit wird die Umsetzung der einzeln empfohlenen Maßnahmen in den Gemeinden auch leichter möglich sein.

Bei Fragen steht Bettina Hartwanger von der Fachstelle für Senioren unter der Telefonnummer 08151/148-77586 oder bettina.hartwanger@lra-starnberg.de zur Verfügung. (kb)