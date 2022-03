In den Osterferien wird Kindern in Gauting viel Abwechslung geboten

In den Osterferien © IMAGO / Roland Mühlanger/Symbolbild

Gauting - Die Gemeinde Gauting hat für die Jüngsten ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm zusammengestellt. Am 11. April startet die Aktion mit Basteln, Karate und Computertraining.

Osterferien ohne Langeweile. Das verspricht das Gautinger Ferienprogramm, das jetzt schon einige Angebote für unsere Kinder bereithält. Ab 11. April ist es soweit: Es darf gebastelt werden, ein Karatekurs lädt zum Schnuppern ein und es gibt ein Next-Level-Computertraining. Spiel, Spaß und Spannung sind angesagt. Ein regelmäßiger Blick für alle, die auf der Suche nach Abwechslung sind, lohnt sich, verspricht die Gemeinde. Denn jeder Tag kann eine neue Überraschung bringen.

Vereine, Organisationen und Firmen können sich noch beteiligen

Auch Veranstalter sind noch herzlich willkommen. Sie können bis zum Beginn der freien Tage weitere Angebote einstellen. Vom Verein, über Organisationen, Firmen bis hin zu Privatpersonen – jeder kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Modalitäten werden an die jeweilige Corona-Lage angepasst.

Gemeinde will in Gemeinschaft buntes Mitmachprogramm bieten

„Endlich Ferien“, meint auch die im Rathaus zuständige Mitarbeiterin Cornelia Hollstein. „Endlich wieder etwas mehr Freiheit in der Freizeit!“ Sie ermuntert nochmals alle, die zu einem super Ferienprogramm in Gauting beitragen wollen, sich gerne bei ihr unter Telefon 089/89337-121 zu melden. „Es wäre toll, wenn wir dann mit guter Laune und einem noch bunteren Angebot für unsere Kinder in die Ostertage starten könnten.“

Infos und Anmeldung unter www.unser-ferienprogramm.de/gauting