In der Leutstettener Straße in Starnberg werden Bäume entfernt

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung durch die DB Netz AG werden vor dem Hochhaus entlang der B 2 als vorbereitende Maßnahme Rodungsarbeiten ausgeführt, damit die DB Netz AG zeitnah loslegen kann, erklärt das Staatliche Bauamt Weilheim. © Staatliches Bauamt Weilheim

Starnberg - Bei einer Rodungsaktion am Montag, 27. Februar, werden in der Leutstettener Straße in Starnberg Bäume entfernt. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Im Rahmen der Vorbereitungen der B 2-Vollsperrung in den Sommerferien wegen des Rückbaus der Bahnbrücke und Fertigstellung des Ersatzneubaus findet eine Rodungsaktion statt. Am Montag, 27. Februar, etwa von 9 bis 13 Uhr werden auf der östlichen Seite der Leutstettener Straße zwischen Riedener Weg und nördlicher Gradstraße zwei Bäume entfernt. Diese stehen auf der zukünftigen Umleitungsstrecke (während der Vollsperrung der B 2) im Weg. In diesem Bereich wird die Straße temporär erweitert und gibt es bereits jetzt Einschränkungen durch herabhängende Äste. Die erste Rodungsaktion fand am 31. Januar/1. Februar direkt vor dem Hochhaus auf der nördlichen Seite der B 2/Münchner Straße statt.

Rodungsaktino hat Auswirkungen auf den Verkehr in Starnberg

Die östliche Fahrspur der Leutstettener Straße wird für die Dauer von nur wenigen Stunden während der beschriebenen Maßnahme auf einer Länge von ca. 20 m gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage geregelt. (kb)