In einem Lotto-Laden in Gauting brennt es

Teilen

Die Feuerwehr ist in Gauting im Einsatz. Dort brennt ein Lotto-Laden im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gauting - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord aktuell meldet, brennt es in einem Lotto-Laden im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße in Gauting.

Aus bislang unbekannter Ursache brach heute Morgen ein Brand in einem Lotto-Laden im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße aus. Gegen 10 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte an, um den Brand zu löschen.

Drei Personen mit Rauchgasvergiftung in Gauting

Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sich drei Personen durch das Einatmen von Rauchdämpfen eine Rauchgasintoxikation zu, so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es wird nachberichtet. (kb)