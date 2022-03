Personen aus dem Umfeld des milchverarbeitenden Betriebs in Andechs im Krankenhaus

In einem milchverarbeitenden Betrieb in Andechs Gefahrstoffe aus.

Andechs - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord heute Vormittag in einer Erstmeldung mitteilte, traten Gefahrstoffe in einem milchverarbeitenden Betrieb in Andechs aus. Mittlerweile wurden mehrere Personen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Was die Polizei dazu sagt.

Laut Polizei wurde den Rettungskräften gegen 9.30 Uhr mitgeteilt, dass auf dem Gelände eines milchverarbeitenden Betriebes an der Biomilchstraße aus noch unbekannter Ursache ein Gefahrstoff aus einem Behältnis ausgetreten sei. Mittlerweile wurden etwa zehn Personen „vorsorglich ins Krankenhausgebracht, um Verletzungen auszuschließen, so Sprecher Andreas Aichele vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Einsatzkräften vor Ort, die anwesenden Mitarbeiter wurden medizinisch betreut. Als Vorsichtsmaßnahme wies die Feuerwehr mit Lautsprecherdurchsagen auf den Vorfall hin, so Aichele. Er bestätigt, dass es sich beim ausgetretenen Gefahrstoff um Salpetersäure handelte, der sich beim Einatmen gesundheitsschädlich auswirken kann.

Doch laut Aichele wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass für die Personen im Umfeld „Gefahr in irgend einer Form bestanden hat“. Warum die Salpetersäure ausgetreten ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.