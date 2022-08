In Erling entsteht ein großes Wohn- und Geschäftshaus

Von: Petra Straub

Spatenstich beim Wohn- und Geschäftshaus der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg in der Herrschinger Straße 11 in Erling: (v.l.) Robert Klier, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Andechs, Matthias Reinhard, Geschäftsführer von Pöttinger Bauunternehmung, Thomas Vogl, Vorstandsvorsitzender der VR Bank, Britta Hundesrügge, Stellvertreterin des Landrats, Konrad Hallhuber, Vorstand des VR Bank, Martin Barth, Leiter des Bereichs Infrastruktur und Bau der VR Bank. © Petra Straub

Erling-Andechs - Es geht nicht alles glatt bei der Planung des Neubaus der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg. Doch dieser Tage wird in der ausgehobenen Baugrube in der Herrschinger Straße 11 in Erling-Andechs offiziell mit dem Bau begonnen. An zentraler Adresse entstehen 20 Wohn- und fünf Gewerbeeinheiten. Der Bezug ist für Januar 2024 vorgesehen.

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagt VR-Bank-Vorstand Konrad Hallhuber auf der Baustelle und erinnert an die fünfjährige Vorlaufzeit mit Planung, Architekten- und Planerwechsel. Ende 2017 sei seitens der Gemeinde ein Grundsatzbeschluss für das Wohn- und Geschäftshaus gefasst worden und Ende 2021 die Zustimmung für den Bebauungsplan eingegangen.



Die Gemeinde habe das Bauvorhaben „zielorientiert, pragmatisch und wohlwollend begleitet“, so Hallhuber, die Nachbarn hätten Geduld gezeigt und die Bereitschaft, das Vorhaben mitzutragen. In die Planung sei sowohl die Einfügung in die Umgebung eingeflossen als auch auf eine gute Energiebilanz geachtet worden – etwa bei der Auswahl der Baumaterialen, bei der Planung der Gebäudedämmung und eines Mieterstrommodells mit einer entsprechenden Anlage auf dem Gebäudedach, die zusammen mit der Energiegenossenschaft Fünfseenland umgesetzt werde.



1900 Quadratmeter Wohnfläche, 687 Quadratmeter Gewerbefläche

Was nun entsteht ist ein Gebäude mit 2.604 Quadratmetern Mietfläche, davon 1.900 Quadratmeter Wohn- und 687 Quadratmeter Gewerbefläche. Einziehen werden eine örtliche Zahnarztpraxis, eine örtliche Bäckerei, die im Neubau auch ein Café betreiben wird und eine Tierarzt-Praxis. Zudem ein Startup-Unternehmen, das Schulungssysteme anbietet. Auch die VR Bank-Filiale Erling-Andechs kehrt an ihrem angestammten Platz zurück. Aktuell sind die Geschäftsräume im Ausweichquartier in der Andechser Straße 31 untergebracht.



Hallhuber ist froh, dass für den Neubau ausschließlich lokale gewerbliche Mieter gewonnen werden konnten. Auch bei den Wohneinheiten, die zwischen 45 und 130 Quadratmeter groß sind, sollen Mitarbeiter örtlicher Unternehmen bevorzugt werden.



Wohnungen zwischen 45 und 130 Quadratmeter groß

Erlings Zweiter Bürgermeister Robert Klier, der von seinem Schlafzimmer aus den Abbruch des Bestandgebäudes und das Ausheben der Baugrube beobachtet hat, wie er sagt, spricht beim Spatenstich von einem „guten Fundament“ des Gebäudes auf dem traditionsreichen Grundstück, das bereits 1539 bebaut gewesen sei – damals mit einem kleinen Bauernhof. Ihn freut besonders, dass nun mit dem Wohngebäude auch die entsprechende Infrastruktur entstehe.



Landratsvertreterin Britta Hundesrügge beglückwünscht den Bauherren und spricht die aus Landkreissicht sehr wichtigen kurzen Wege an, die durch den Bau entstehen und die manche Autofahrt verhindern. „Das Café animiert zum Verweilen“, das freut Hundesrügge und ebenfalls, dass heimische Betriebe am Bau beteiligt sind. „Alles richtig gemacht“, zollt sie der VR Bank ein Lob.



Es gibt mehr Schließfächer und diese sind rund um die Uhr zugänglich

Wie Hallhuber erwähnt, hat die Bank-Filiale in Erling-Andechs gemessen an den 16 Filialen im Landkreis Starnberg einen „hohen Marktanteil“ und sollen die Berater und die Servicekraft dort für die Kundinnen und Kunden lange erhalten bleiben. Mit Inbetriebnahme der neuen Räume wird die gut genutzte Schließfachanlage von 180 Fächern im ersten Schritt auf 220 erweitert. Sie ist dann rund um die Uhr nutzbar. Im Vergleich zu den alten Geschäftsräumen in der Herrschinger Straße reduzieren sich die Geschäftsflächen um 80 Quadratmeter auf 100 Quadratmeter. Das Areal, auf dem der Neubau entsteht, war bislang nur zum Teil bebaut.