In Feldafing brennt in der Silvesternacht eine Hecke lichterloh

Feuerwehrleute müssen in der Silvesternacht in Feldafing und Starnberg ausrücken. Eine Hecke und ein Baum brennen lichterloh. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Feldafing/Starnberg - In Feldafing setzen Feuerwerkskörper in der Silvesternacht eine Hecke in Vollbrand. In einem Garten am Rieder Weg in Starnberg brennt ein Baum.

Wenige Minuten nach dem Jahreswechsel geriet in der Wielinger Straße in Feldafing eine Hecke in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits etwa 20 Meter der Hecke in Vollbrand, berichtet die Polizeiinspektion Starnberg. Gebäude seien nicht in Gefahr gewesen Der Brand wurde von der Feuerwehr Feldafing gelöscht.

Feuerwehr kann in Feldafing das Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern

Etwa eine halbe Stunde später wurden die Starnberger Feuerwehr und Polizei wegen einem brennenden Baum in einem Garten alarmiert. Wahrscheinlich durch einen Feuerwerkskörper geriet ein Baum auf einem Grundstück im Rieder Weg in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Baum bereits lichterloh. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindern. (kb)