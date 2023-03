In Feldafing gibt‘s Streit beim Gassigehen

Stress gibt es beim Gassigehen in Feldafing. Weil ein Hund bellt und schnüffelt, wendet ein Feldafinger Gewalt an. (Symbolfoto) © Christoph Hardt/ Panama Pictures/Imago

Feldafing - Mit Füßen und einem Ast schlägt ein Fußgängern in einem Waldstück bei Feldafing nach einem schnüffelnden und bellenden Hund und nach dessen Frauchen. Das hat ein Nachspiel.

Wie die Polizei Starnberg erklärt, war eine 55-jährige Frau aus Tutzing am Dienstagmittag mit ihrem Hund in einem Waldstück nordwestlich von Feldafing spazieren. Dort traf sie auf einen 75-jährigen Feldafinger in Begleitung seiner Frau.

Bei der Begegnung habe der Hund geschnüffelt und sei dann unerwartet bellend weggesprungen, so die Polizei. Der Feldafinger habe versucht den Hund zu treten und mit einem Ast nach dem Hund geschlagen. Direkt danach habe er der Tutzingerin mit dem Ast ins Gesicht geschlagen.

Mann aus Feldafing schlägt Hundebesitzerin aus Tutzing mit einem Ast

Bei einem anschließenden Gerangel habe er versucht, sie erneut zu schlagen, er sei dabei gestürzt und habe danach nochmals mit dem Ast zugeschlagen. Die Tutzingerin erlitt Prellungen an Wange und Brust. Der genaue Ablauf des Vorfalls ist Bestandteil eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Feldafinger. (kb)