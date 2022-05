In Gauting gibt‘s uniformierte Streife auf Pedelec´s

Uniformierte Streife auf Pedelec´s in Gauting unterwegs: (v.l.) Sebastian Lehndorfer und Nico Fink. © Polizei Gauting

Gauting - Ein ungewohntes Bild konnten zahlreiche Gautinger Bürgerinnen und Bürger vor allem alle Radfahrenden, die insbesondere in der Bahnhofstraße unterwegs waren verfolgen. Denn zum ersten Mal war eine uniformierte Streife der Gautinger Polizei nicht im Streifenwagen, sondern auf sogenannten Pedelec´s unterwegs.

Die angekündigte Schwerpunktwoche „Fahrrad“ sorgte dafür, dass die Gautinger Polizisten auf Pedelecs umstiegen und - in Uniform samt gelbem Polizei-Fahrradhelm - ihren Dienst verrichteten. Mit Schutzweste, Waffe und Funkgerät wiegt allein die mitgeführte Ausrüstung über zehn Kilo. Die im Volksmund E-Bikes genannten Räder der Gautinger Polizei sind schwarz.

Mit den „E-Bikes“ erreichen die Polizisten Unterführungen, Parks oder den Uferbereich an der Würm leichter als im Streifenwagen. Das soll in solchen Bereichen das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken. Die Zweierteams können am Tag über 50 Kilometer zurücklegen – schnell und unauffällig. Das ist ein großer Vorteil bei Kontrollen. Zudem verspricht sich die Gautinger Polizei von der Motorisierung der Fahrradstreife Erfolge beim Aufspüren getunter Elektro-Räder oder E-Scooter, die schneller fahren als erlaubt. Eine sportliche Herausforderung für die Beamten. Denn ihre rund 25 Kilogramm schweren Diensträder gewähren vorschriftsmäßig nur eine Unterstützung bis zu 25 Stundenkilometer.

Willkommener Nebeneffekt: Die radelnden Polizisten können der Bevölkerung auf Augenhöhe begegnen und so besser mit Bürgern ins Gespräch kommen. Nicht zuletzt werde mit den beiden Pedelc´s auch dem Umweltgedanken Rechnung getragen.

An dem Test-Vormittag waren es allerdings nur drei Autofahrer, die wegen Telefonieren mit dem Handy von der Fahrradstreife verwarnt wurden. Bei zwei Schülern, die mit ihren Fahrädern den Fahrradstreifen in entgegengesetzter Richtung befuhren, beließen es die Gautinger Polizisten bei einer mündlichen Verwarnung.