In Gauting und in Niederpöcking wird in Einfamilienhäuser eingebrochen

Die Haustüre steht offen, als die Familie in Gauting am Neujahrstag in den frühen Morgenstunden in ihr Eigenheim zurückkehrt. Es wurde eingebrochen. (Symbolbild) © Lightpoet/imago

Gauting/Starnberg - In Gauting und in Niederpöcking wird an Silvester und Neujahr in Einfamilienhäuser eingebrochen. Es wird Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine böse Überraschung im neuen Jahr erlebte eine Familie aus Gauting. Diese kam laut Polizei Gauting nach der Silvesternacht in den frühen Morgenstunden in ihr Eigenheim und musste feststellen, dass die Terrassentür offenstand und mehrere Schubladen durchsucht wurden. Ziel der Einbrecher waren offensichtlich nur Bargeld und Goldschmuck im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Gauting konnte Spuren sichern. Die Ermittlungen laufen. Zeugen die in der Parkstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 melden.

Auch in Niederpöcking wird in ein Einfamilienhaus eingebrochen

Wie die Polizei Starnberg berichtet, wurde am Neujahrstag am Vormittag ein Einbruch in einem Einfamilienhaus im Moritz-von-Schwind-Weg in Niederpöcking gemeldet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (kb)