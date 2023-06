In Gauting wird ein Pick Up direkt vom Hof gestohlen

Der Polizei leitet sofort eine Fahndung im Nahbereich ein. Leider wird der gestohlene Wagen aus Gauting nicht gefunden. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gauting-Hausen - Erst bemerkt der Autobesitzer aus Hausen, dass der Schlüssel seines Fahrzeugs nicht am Schlüsselbrett hängt. Dann sieht er, dass auch der Wagen nicht mehr da ist.

Wie die Polizeiinspektion Gauting mitteilt, stellte ein 59-jähriger Mann aus Hausen am gestrigen Donnerstag, 1. Juni, fest, dass der Autoschlüssel seines Fiat Pick Up nicht mehr im Flur seines Hauses hing. Anschließend fand er auch seinen schwarzen Wagen nicht mehr vor der heimischen Garage vor. Dafür führte eine deutlich erkennbare Fahrspur vom Hof durch eine Wiese in Richtung Perchtinger Straße.

Gestohlenes Fahrzeug aus Gauting wird zur Fahndung ausgeschrieben

Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf den derzeitigen Verbleib des seltenen Fahrzeugs, welches umgehend zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Eine Nahbereichsfahndung auf den Forstwegen in den umliegenden Wäldern nach dem gestohlenen Fahrzeug, dessen Wert etwa 27.000 Euro beträgt, verlief laut Polizei leider auch ergebnislos.

Wie der unbekannte Täter an den Fahrzeugschlüssel des Fiats Fullbacks gelangen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Dennoch kann nach den vorliegenden Umständen ausgeschlossen werden, dass hier ein Fall des sogenanntem Homejacking vorliegt. Bei dieser Vorgehensweise brechen die Diebe nachts in Häuser und Wohnungen ein, stehlen dort gezielt Fahrzeugschlüssel und anschließend die Autos.

Nicht nur das Auto des Gautingers wird gestohlen, auch Geld und Karten fehlen

Der 19-jährige Sohn des Anzeigeerstatters kam gestern ebenfalls noch zur Polizeiinspektion Gauting und erstattete Anzeige, weil sein Geldbeutel samt Kreditkarte, Ec-Karte sowie Bargeld und verschiedenen Ausweisdokumenten im Pkw lag und ebenfalls gestohlen wurde. (kb)