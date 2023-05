In Gilching brennt ein Altkleidercontainer

Von: Petra Straub

Eine unbekannte Person zündet in Gilching einen Altkleidercontainer an (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/Imago

Gilching - Eine unbekannte Person steckt in Gilching einen Altkleidercontainer in Brand. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein bislang unbekannter Täter steckte am Sonntag, 7. Mai, gegen 3.25 Uhr, einen Altkleidercontainer an der Wegkreuzung Starnberger Weg/Ludwig-Thoma-Straße in Gilching in Brand, berichtet die Polizeiinspektion Gauting. Offensichtlich wurden vor dem Container abgelegte Teppiche und Fußmatten angezündet. Diese wurden durch die eingesetzte Streifenbesatzung gelöscht.

Feuerwehreinsatz wegen brennendem Container in Gilching

Die später eintreffende Feuerwehr löschte zudem die Glutnester und kühlte den Container. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)