In Gilching fehlen bei 18 Fahrzeugen die Kennzeichen

Die Polizei sucht Zeugen der Kennzeichen-Diebstähle in Gilching. Sie können sich bei der Polizeiinspektion in Gauting melden. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gilching - Am Wochenende kam es in der Welfenstraße in Gilching zu einer Serie von Kennzeichen-Diebstählen. Sie wurden von geparkten Fahrzeugen abmontiert.

Nachdem am Sonntagvormittag die ersten Anrufe bei der Polizeiinspektion Gauting eingingen, wonach von einem Mercedes Sprinter und zwei Wohnmobilen jeweils das vordere und das hintere Kennzeichen gestohlen worden waren, stellte die Streife vor Ort fest, dass von insgesamt 18 Fahrzeugen die amtlichen Kennzeichen fehlten und dabei zum Teil aus ihren Verankerungen herausgerissen beziehungsweise verbogen worden waren.

Nummernschilder fehlen an Baufahrzeugen, Wohnmobilen und Anhängern

Die Kollegen stellten zudem fest, dass ausschließlich Baufahrzeuge, Wohnmobile und diverse Anhänger angegangen worden waren, private Pkws seien dagegen verschont geblieben, da deren Kennzeichen allesamt noch ordnungsgemäß in ihren jeweiligen Kennzeichenhalterungen vorhanden waren. Von einer Zueignungsabsicht des Täters an den Kennzeichen ist zudem auch nicht auszugehen, da bereits am Sonntagnachmittags einige der abgeschraubten Kennzeichen auf einem Feld im Bereich der Welfenstraße wieder auftauchten.

Schraubt genervter Anwohner in Gilching die Nummernschilder ab?

Daher ist nach der Lage der Dinge eher davon auszugehen, dass es sich bei dem bislang unbekannten Täter nicht um einen Dieb im eigentlichen Sinn sondern vermutlich um einen genervten Anwohner handeln dürfte, der sich durch den Anblick der abgestellten sonstigen Fahrzeuge gestört gefühlt haben dürfte.

Nun sucht die Polizei Zeugen der Vorfälle. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag Beobachtungen in der Welfenstraße gemacht hat, die mit den entwendeten Kennzeichen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit der Gautinger Polizei unter Telefon 089/893133-21 in Verbindung zu setzen. (kb)