In Gilching gibt es umfassende Informationen rund um das Thema Demenz

Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ im Landkreis Starnberg

Landkreis/Gilching - Die Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ will aktiv dazu beitragen, dass im Landkreis Starnberg ein demenzfreundliches Umfeld entsteht. Deshalb findet am 15. Juni ein Infonachmittag mit einem interaktiven Demenz-Parcours im Rathaus Gilching statt.

Thema des Informationsnachmittags an dem Donnerstag von 15 bis 18 Uhr im Sitzungssaal ist „Mitten im Leben mit Demenz“. Auch einen interaktiven Demenz-Parcours wird es dabei geben.

„Menschen mit Demenz begegnen wir überall in unserem Alltag. Ob in der Nachbarschaft, beim Einkaufen oder beim Geldabheben in der Bank“, erklärt Bettina Hartwanger von der Fachstelle für Senioren am Landratsamt Starnberg. „Unter einem demenzfreundlichen Umfeld verstehen wir ein Gemeinwesen, in dem es sich mit und für Menschen mit Demenz und deren Angehörige gut leben lässt und in dem Teilhabe inmitten der Gesellschaft möglich ist. Dazu gehört auch, dass möglichst viele Menschen über die Erkrankung informiert und für die Besonderheiten sensibilisiert sind“.

Infos zum Krankheitsbild und Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz

Neben einem Vortrag ab 16.30 Uhr mit Informationen zum Krankheitsbild und Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz gibt es vor und nach dem Vortrag die Möglichkeit, in einem interaktiven Demenz-Parcours zu erfahren, wie es ist, einfache Handlungen nicht mehr umsetzen zu können, wenn Gewohntes nicht mehr gelingen will, wenn Verzweiflung wütend macht oder wenn alle Anstrengung erfolglos bleibt.

Viele fachliche Informationen über Demenz in Gilching

Darüber hinaus stehen die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ zum Austausch und für Fragen zur Verfügung: die Fachstelle für Senioren Starnberg, der Inklusions- und Demenzbeauftragte aus Gilching, der Pflegestützpunkt Starnberg, die Ilse Kubaschewski Stiftung Starnberg, der Seniorentreff Starnberg, die Fachstelle für Pflegende Angehörige Starnberg West, der Sozialpsychiatrischer Dienst Starnberg und das Klinikum Starnberg. (kb)