In Gilching werden fürs Osterfest Hunderte Häschen gebacken und Tausende Eier gefärbt

Von: Petra Straub

Elisabeth Seeger aus Gilching backt alljährlich Hunderte Osterhäschen. Nicht nur ihre Familie darf davon naschen. © Petra Straub

Gilching – Endspurt bei den Ostervorbereitungen. Auch im Landkreis Starnberg werden gerade Eier gefärbt, Hefefladen gebacken und Sträuße mit bunten Eiern geschmückt. Die stellvertretende Ortsbäuerin Elisabeth Seeger in Gilching verwöhnt nicht nur ihre Familie mit frischem Gebäck. Sie backt winzige Osterhäschen und verrät den Kreisboten-Lesern das Rezept.



„Ich hab schon als Kind gerne gebacken und gekocht.“ Die Hauswirtschaft wurde der gebürtigen Fränkin aus Scheinfeld in die Wiege gelegt. Schon ihre Mutter war Hauswirtschaftstechnikerin und ihre Tante Hauswirtschaftoberregierungsrätin, erzählt Elisabeth Seeger. Vor ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester ließ sie sich zur Hauswirtschafterin und später zur Hauswirtschaftsmeisterin ausbilden. 1989 kam sie auf den Hof ihres Mannes in Gilching, dem auch ein Hofladen angegliedert ist. Seither widmet sie sich dort mit Leidenschaft ihren Aufgaben und hatte bis 2022 auch das Amt der Ortsbäuerin inne. Aktuell backt sie mit ihrer Tochter Christina und einer weiteren Angestellten nicht nur für den Eigengebrauch, sondern bis zu 1.000 Mürbteig-Häschen, auch für den Verkauf. Im Hofladen werden sie unter anderem mit Hühnern und Kartoffeln aus dem eigenen und fränkischen Metzgereierzeugnissen vom Betrieb ihres Bruders angeboten. Und natürlich gibt es Eier der rund 1.100 Hühner auf dem Hof. Da diese aktuell vor allem in bunter Ausführung nachgefragt werden, wurden rund 8.000 Stück zum Färben gebracht. Für alle Selbstfärber hat die Hauswirtschaftsmeisterin einen Tipp: Die Eier sollten dazu zehn bis 14 Tage alt sein, damit sich Haut und Schale anschließend leicht vom Ei lösen.



Für die Mürbteig-Osterhäschen benötigt man 300 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene, geschälte Mandeln, 150 Gramm Zucker, eine Messerspitze Vanille, 165 Gramm kalte Butter und ein Ei. Wegen der kleinen Menge rät Seeger, den Teig mit der Hand zuzubereiten.



Dazu werden die trockenen Zutaten vermischt und mit feinen Butterscheiben auf einer Arbeitsfläche vermengt. Anschließend wird das Ei in die Mitte gegeben, alles mit einer Teigkarte zerkleinert und zügig zu einem Teig verknetet. War der Teig (in Frischhaltefolie verpackt) etwa eine Stunde im Kühlschrank, wird er zwei Millimeter dick ausgerollt und werden Häschen ausgestochen. Häschen auf ein Backblech setzen und sieben bis acht Minuten (Heißluft, 180 Grad) backen. Abgekühlt mit brauner Zuckerschrift bemalen. P. Straub