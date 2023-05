In Gilching werden Zeitungsverkaufskästen aufgebrochen

Zeugen gesucht

Gilching - In Gilching werden in der Nacht auf Samstag drei Zeitungsverkaufskästen beschädigt.

Am Samstag, 13. Mai, teilte ein 14-jähriger Schüler aus Gilching der Polizeiinspektion in Gauting mit, dass an der Einmündung Starnberger Weg/Sonnenstraße drei Verkaufskästen für Zeitungen beschädigt wurden. Die Polizei Gauting stellte anschießend fest, dass die Kassen der Behältnisse aufgebrochen und das dortige Geld entwendet wurde.

Wer hat in Gilching Verdächtiges an Zeitungsverkaufskästen beobachtet

Wie hoch der Sach- beziehungsweise der wirtschaftliche Schaden ist, kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gauting unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)