In Herrsching Autos angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Hinweise auf zwei Unfallflüchtige in Herrsching. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Herrsching - In Herrsching werden zwei Fahrzeuge angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Herrsching mitteilt, kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Unfallfluchten. Am Mittwoch, 1. Juni, im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr und 16.20 Uhr, wurde der schwarze Opel eines 48-Jährigen aus Neusäß angefahren. Dieser hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gewerbestraße geparkt wo es von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Ausparken vorne links beschädigt wurde. Der Schaden an dem Opel wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

In Herrsching Fahrzeug des Bankmitarbeiters touchiert

Bereits am Montag wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse in Herrsching im Zeitraum von 11.30 bis 12.30 Uhr eine Unfallflucht begangen. Mit einem roten Fahrzeug wurde das silberne Fahrzeug einer Sparkassenmitarbeiterin touchiert, wodurch ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite entstand.

Polizei Herrsching sucht Zeugen

Die Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die zu den flüchtigen Fahrzeugen und deren Führern Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Herrsching unter Telefon 08152/93020 zu melden. (kb)