In Herrsching backen Kinder Plätzchen für Bedürftige

Karen Bauer, die Leiterin der Herrschinger Tafel, hält den prall gefüllten Plätzchenteller in der Hand, für den die Kinder des Herrschinger Kindertreffs fleißig gebacken haben. Unser Bild zeigt sie mit der Kindergartenleiterin Petra Hallinger (l.) und Damen der Herrschinger Insel (hinten). © Kindertreff Herrsching

Herrsching - Auch dieses Jahr backen ie Kinder des Herrschinger Kindergartens „Kindertreff“ gemeinsam mit ihren Erziehrinnen Plätzchen für bedürftige Herrschinger Familien.

Aufgrund von Corona konnte dies Tradition in den vergangenen beiden Jahren nicht fortgeführt werden, aber dieses Jahr war es nun endlich wieder möglich. Mit großer Begeisterung wurden viele Sterne, Herzen und Tannenbäumchen ausgestochen und gebacken. In kurzer Zeit konnten über 100 kleine Plätzchen-Tüten gepackt werden.

Kinder bringen Plätzchen zur Herrschinger Insel

So fleißig waren die Kinder des Kindertreffs in ihrer Weihnachtsbäckerei. Anschließend brachten sie selbst Ihre kleinen Geschenke zur Herrschinger Insel, um sie dort für Bedürftige zu spenden. Mit dieser Aktion möchte der Kindergarten Kindertreff den Kindern zeigen, dass es auch in hier in Herrsching Familien gibt, die unsere Unterstützung benötigen und auf Hilfe angewiesen sind. (kb)