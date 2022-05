Künftig dürfen auch Jugendliche Bauernhöfe besuchen

In Herrsching feiern Bäuerinnen den Erfolg ihrer Arbeit mit Kindern

Von: Petra Straub

Teilen

Bäuerinnen aus ganz Bayern beteiligen sich am Projekt „Landfrauen machen Schule“ und gestalten auf ihren Höfen und in Schulen einen erlebnisorientierten Unterricht. Dafür werden sie in Herrsching von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (vorne Bildmitte) geehrt. Mit auf dem Bild ist Landesbäuerin Anneliese Göller (vorne, 3.v.l.). © Petra Straub

Herrsching – Wenn Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Landesbäuerin Anneliese Göller und Ministerialrätin Maria Wilhelm vom Bayerischen Kultusministerium in den Landkreis Starnberg kommen, dann ist das Ereignis groß. Am Montag ist es das 20-jährige Bestehen des Projekts „Landfrauen machen Schule“, das im Beisein von über dreißig engagierten Bäuerinnen aus ganz Bayern im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching zelebriert wird.

Ob beim Ernten von Kartoffeln, Herstellen von Erdbeermilch oder der Verarbeitung von Hafer zu Haferflocken – Grundschüler lernen bei dem Projekt heimische Lebensmittel und deren Verarbeitung direkt auf dem Hof und im Klassenzimmer kennen und schätzen. Damit das möglich ist, bilden sich Bäuerinnen laufend weiter und leisten „viel mehr, als sie müssten“, so die Landwirtschaftsministerin. Künftig sollen auch die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen auf dem Bauernhof von der Initiative profitieren.

Auf dem Bauernhof lernen Kinder fürs Leben

Bis aus Eggenfelden, aus Nürnberg und aus Rosenheim kommen die Bäuerinnen nach Herrsching zu der Feierstunde, die für sie im Anschluss viele Workshop-Angebote bereithält. Weitere Interessierte sind online zugeschaltet. Elf Bäuerinnen arbeiten seit Beginn am Programm mit und erhalten dafür eine Ehrung aus den Händen der bayerischen Staatsministerin.



Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dankt den Landfrauen bei einer Feierstunde in Herrsching für ihr Engagement beim Projekt „Landfrauen machen Schule“. © Petra Straub

„Seit 20 Jahren können Grundschüler mit dem Projekt ,Landfrauen machen Schule‘ erleben, wo unser Essen herkommt, wie vielseitig es ist und wie viel Freude das gemeinsame Kochen mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln macht“, so Anneliese Göller. 85.300 Kinder in Bayern haben mittlerweile am Programm teilgenommen, jeweils einen Vormittag auf dem Bauernhof verbracht und zudem eine Unterrichtsstunde mit einer Ernährungsfachkraft erlebt, erklärt sie. Rund 50 Ernährungsfachkräfte gibt es bereits und 64 Höfe, die den externen Unterricht anbieten. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom bayerischen Landwirtschaftsministerium. Im geplanten Programm ab 2022 für ältere Schüler müssten die Themen Ernährung und Klima zusammengebracht werden, um die Schüler mit dem nötigen Wissen auszustatten und damit zu Lösungen gegen den Klimawandel beizutragen, so Göller.



Auf dem Bauernhof lernen Kinder mit allen Sinnen. Die Erlebnisse sind für sie prägend. © i.m.a e. V.

Bäuerinnen pflanzen mit ihrem Engagement bei den Kindern „ein Grundverständnis der elementaren Zusammenhänge rund um die Ernährung“ ein, ergänzte Kaniber. „Lernen mit Herz, Hand und Verstand“ werde im Rahmen des Programms ermöglicht. Dabei sei es nicht selbstverständlich, Kinder auf den eigenen Hof einzuladen und diese hinter die Kulissen blicken zu lassen.



Künftig dürfen auch Jugendliche Bauernhöfe besuchen

Vor über zwanzig Jahren sei das Vertrauen in die Landwirtschaft durch die Rinderseuche BSE erschüttert worden. Seither werde versucht, den Verbrauchern das Vertrauen ein Stück weit zurückzugeben. Etwa mit besseren Kontrollen auf den Höfen, Tierdatenerfassungen und dem erlebnisorientierten Unterricht. Künftig will man mit „Landfrauen machen Schule“ auch Jugendliche der Jahrgangsstufen sieben bis neun erreichen und ihnen direkt am Hof die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Vermeiden von Lebensmittelverschwendung“ näherbringen. „Erste Pilotprojekte laufen“, so Kaniber.



Wer kann am Projekt „Landfrauen machen Schule“ mitwirken?

Den Pionierinnen der ersten Stunde überreichte sie Urkunden und Kräutertöpfe. „Ihr Engagement ringt mir persönlich maximalen Respekt und Dank ab“, so die Ministerin, die sich sicher ist, dass die Frauen oft trotz Familie, Hof und Nebenberuf mit Leidenschaft und Herzblut auch in Zukunft weiter am Projekt mitarbeiten.



Ernährungsfachfrau Jutta Löbert aus Ebersberg erklärte stellvertretend für alle am Projekt Beteiligten, wie man Ernährungsfachfrau wird und am Programm „Landfrauen machen Schule“ teilnehmen kann. Dafür sind neben einer landwirtschaftlichen Ausbildung (etwa zur Hauswirtschafterin) Fortbildungen für die Ausbildereignung nötig sowie die Mitgliedschaft im Bayerischen Bauernverband. Auch Diplom-Ökotrophologinnen oder Diätassistentinnen können unterrichten, wenn sie sich entsprechend fortbilden. Bei ihrem Vortrag schildert Jutta Löbert das besondere Erlebnis für die Kinder, wenn sie sich „als wesentlicher Bestandteil des Projekts“ vor Ort im Betrieb einen Eindruck verschaffen von Landwirtschaft. Ministerialrätin Maria Wilhelm vom Bayerischen Kultusministerium spricht in ihrem Grußwort über den Mehrwert des Schulunterrichts auf den bayerischen Bauernhöfen, bei dem Schülerinnen und Schüler im aktiven Tun und mit allen Sinnen erfahren, wo ihre Lebensmittel herkommen. Sie bringt ihre Freude über die Ausweitung des Projekts auf die Sekundarstufe zum Ausdruck.



„Was man selbst erlebt und macht, bleibt im Kopf“

Martin Hartmann, Vorsitzender des Bundesforums „Lernort Bauernhof“ – der einzige Mann bei der Veranstaltung – schildert, wie wichtig es ist, dass Kinder Bauernhöfe besuchen können. „Was man selbst erlebt und macht, das bleibt im Kopf. Die Kinder sollen wieder lernen, dass Lebensmittel etwas wert sind.“ Hartmann wünscht sich, dass sich noch mehr am Programm beteiligen, weil bei weitem nicht alle interessierten Schulklassen Höfe für einen entsprechenden Unterrichtsbesuch finden.



Andrea Bleher, Vorsitzende des Bundesforums „Lernort Bauernhof“ sagt im Festvortrag, dass es gelungen sei, mit dem Programm eine Verbindung von Ernährung und Landwirtschaft herzustellen. „Viele gucken neidisch auf Bayern“, das liege auch an den für das Projekt zur Verfügung gestellten Mitteln. Trotzdem sei die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler noch nicht auf einem Hof gewesen. In Zukunft sei es wichtig, den Unterricht am Hof durch moderne, digitale Angebote zu ergänzen.



Kinder lernen und begreifen die Kreisläufe auf dem Hof

Bleher kann nicht sagen, ob die Umgestaltung der Landwirtschaft etwa mit steigenden Preisen zusammenhängt, mit dem demografischen Wandel, dem Vertrauensverlust oder eine Folge der Geschichte ist. Klar ist für sie jedoch, dass es aktuell „mehr Wissen um die Landwirtschaft braucht“. Durch das Lernen und Begreifen mit allen Sinnen könne man Kinder „ins Nachdenken bringen“, so dass sie die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt verstehen und Dinge einschätzen können – gegen eine weitere Entfremdung von Landwirtschaft und Verbraucher und für eine nachhaltige Entwicklung.