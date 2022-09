In Herrsching ist Abfahrt zur Bergmesse auf der Hochkopfhütte

An der Hochkopfhütte lädt die DAV-Sektion Vierseenland am Sonntag zur Bergmesse ein. Start ist in Herrsching.

Herrsching - König Ludwig II. hat auf der Hochkopfhütte dreimal Geburtstag gefeiert. Am Sonntag lädt die DAV-Sektion Vierseenland dort zur Bergmesse ein. Abfahrt ist in Herrsching.

Sie findet am 11. September um 11.45 Uhr am Altlacher Hochkopf (1299 Meter) statt. Die Messe wird von Pfarrer Roland Böckler aus Seefeld zelebriert und von den Hochberghauser Musikanten musikalisch gestaltet. Treffpunkt zur Bildung privater Fahrgemeinschaften ist um 8 Uhr am Park- & Ride-Platz in Herrsching.

Fahrt über Kochel nach Jachenau

Die Anfahrt ist möglich über Kochel, Kesselberg, Uhrfeld/Einsiedel, Mautstraße nach Jachenau. Der Parkplatz für den Aufstieg ist etwa 200 Meter nach dem Bauernhof Altlach. Dort muss ein Parkticket gelöst werden. Für den Aufstieg benötigt man etwa zwei Stunden. Es sind 500 Höhenmeter zu überwinden. Eine Anmeldung nicht erforderlich, für Verpflegung ist gesorgt.

Hütte kann im Rahmen des Tages des offenen Denkmals besichtigt werden

Auch im Rahmen des „Tag des offenen Denkmals in Bayern“ ist die Hütte für jedermann zu besichtigen. König Ludwig II. hat in der Hütte dreimal seinen Geburtstag gefeiert und Richard Wagner hat auf der Hütte eine Woche lang an der Oper „Parsival“ komponiert. (kb)