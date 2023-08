In Herrsching werden Äpfel für „Starnberger Land“-Saft gesammelt

Teilen

In Herrsching werden im September wieder Äpfel für den „Starnberger Land“-Saft gesammelt. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Herrsching – Auch dieses Jahr sammelt die Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ Äpfel für den Streuobstsaft. Es gibt bereits Termine in Herrsching.

Aus den gesammelten Äpfeln wird „Unser Land“-Apfelsaft gepresst. Ausschließlich die regionalen Äpfel werden dafür verarbeitet.

Die Sammlungen finden am Samstag, 9. September und 30. September, 9 bis 13 Uhr, bei Familie Ruhdorfer in Herrsching statt.

20 Euro je 100 Kilo Äpfel werden gezahlt. Streuobst, also bereits vom Baum gefallenes Obst, darf gebracht werden. Alle Informationen auf www.unserland.info.

Ausschließlich regionale Äpfel für „Unser Land“-Apfelsaft

„Die Artenvielfalt auf den Streuobstwiesen ist einzigartig. Es summt und fliegt, dass es eine Freude ist. Dort ist nun einmal Lebensraum von unzähligen Lebewesen, vom kleinsten Insekt bis zu Vögeln und Hasen“, so Theresa Hack, Vorsitzende der Solidargemeinschaft. Doch sie hat auch schlechte Nachrichten: Die Streuobstbestände sind aktuell akut gefährdet. Seit 1965 sind 70 Prozent in Bayern verschwunden. Es wird von einem jährlichen Verlust von 100.000 Bäumen ausgegangen. (kb)