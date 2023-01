In Herrsching wird das Überleben vieler Amphibien gesichert

Der Amphibienbeauftragte Reinhard Maier (l.), Johann Ludwig (Landschaftspflege) und Dipl. Forstwirtin Franziska Kalz aus dem Rathaus Herrsching begutachten das Laichgewässer vor Ort. © Gemeinde Herrsching

Herrsching - Der Klimawandel trocknet Böden aus und führt auch in Herrsching dazu, dass die Zahl der Amphibien deutlich abnimmt. Dem wird jetzt entgegengewirk.

In den wald- und wiesenbesetzten Moränenzügen rund um Herrsching gab es bis vor einigen Jahren viele Mulden, die regelmäßig von Frühjahr bis Frühsommer Wasser führten. So mancher Amphibiennachwuchs konnte dort besonders sicher und zahlreich heranwachsen. Klimawandelbedingt sind diese Mulden zur Laichzeit jedoch zunehmend häufig trocken, so dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Amphibien im Ortsgebiet sehr deutlich abgenommen hat.

Der Anstoß kommt von Reinhard Maier von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Starnberg

Um diese Entwicklung einzuschränken, hat die Gemeinde Herrsching auf dem Rauscher Moränenzug durch den Landschaftspflege-Betrieb Ludwig ein ehemaliges Laichgewässer für Amphibien wieder herstellen lassen. Der Anstoß dazu kam vom Amphibienbeauftragten der Unteren Naturschutzbehörde, Reinhard Maier, erklärt die Pressestelle. Er arbeitet ehrenamtlich für das Landratsamt Starnberg. Die Stelle am Waldrand von Rausch kennt er seit mehr als 25 Jahren. In den vergangenen Jahren lag das Laichgewässer häufig trocken, so dass Amphibien wie Braunfrosch, Erdkröte, Berg- und Teichmolch sich dort nicht mehr vermehren konnten. Ein Grund ist, wie im gesamten Gebiet der Moränenzüge rund um Herrsching, zunehmend geringer Winterniederschlag.

Laichgewässer auf Rauscher Moränenzug wird wieder hergestellt

Nach den Wiederherstellungsarbeiten greifen an dieser Stelle am Waldrand wieder viele verschiedene Landschaftsbestandteile eng ineinander. Deshalb ist der Ort nicht nur für Frösche, Kröten und Molche sondern auch für Reptilien, wie die Ringelnatter und die Kreuzotter, Insekten, Vögel und verschiedenste Säugetiere beliebter Lebensraum. (kb)