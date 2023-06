In Herrsching wird in ein Einfamilienhaus eingebrochen

Teilen

Über ein Fenster verschafft sich mindestens ein Dieb am Mühlfeld Zugang zu einem Einfamilienhaus. (Symbolfoto) © Trisor

Herrsching - Am Mühlfeld in Herrsching wird in eine Einfamilienhaus eingebrochen. Es werden Haushaltsartikel gestohlen.

In der Zeit zwischen 2. Juni, 12.30 Uhr, bis 4. Juni, 12.30 drang mindestens eine Person in ein Einfamilienhaus am Mühlfeld ein, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Herrsching gelangte der Täter über einen Fußweg vom See an das Grundstück und überstieg ein Zugangstor. Über ein eingeschlagenes Fenster stieg er ins Haus und durchsuchte dort die Räumlichkeiten.

Der Dieb in Herrsching dringt über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein

Entwendet wurde Haushaltsartikel, unter anderem eine Besteckset und Geschirr. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Herrsching unter Telefon 08152/9302-0 entgegen. (kb)