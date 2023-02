In Herrschinger Wohngebiet steht eine Hecke in Flammen

Am Sonntagvormittag verhindert die Feuerwehr Herrsching, dass ein Heckenbrand auf die benachbarten Wohnhäuser übergreift. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Herrsching - Eine drei Meter hohe Hecke steht in der Adolf-Sturm-Straße in Herrsching in Flammen. Die Anwohner bekommen das Feuer nicht in den Griff.

Am späten Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, wurde der Heckenbrand über Notruf mitgeteilt, erklärt die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die etwa drei Meter hohe Hecke bereits auf beiden Seiten in Flammen. Die Flammen drohten auf die angrenzenden Garagen der beiden benachbarten Wohnhäuser überzugreifen. Die Anwohner versuchten den Brand mit ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln in Griff zu bekommen, was jedoch nicht gelang.

Die Feuerwehr Herrsching konnte den Brand letztendlich rechtzeitig löschen, sodass ein großer Sachschaden vermieden werden konnte. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wurde der Brand durch Aschereste, welche unter der Hecke als Dünger ausgebracht wurden, verursacht.

Bei dem Brand wurden mehrere Personen durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort bereits wieder nach Behandlung entlassen werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt. (kb)