In Inning Pkw-Scheibe eingeworfen und Handtasche gestohlen

Polizei sucht Hinweise auf den Täter

Inning - Am Oberndorfer Badegelände wird an einem Pkw eine Scheibe eingeworfen und die Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Die Polizei Herrsching sucht Zeugen.

Am Donnerstagvormittag in der Zeit von 9.25 bis 9.50 Uhr wurde am Oberndorfer Badegelände an einem Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug liegende Handtasche entwendet, teilt die Polizei mit.

Fahrzeughalterin war beim Joggen am Oberndorfer Badegelände

Die Halterin des roten Kia mit Starnberger Kennzeichen war am See beim Joggen und stellte bei ihrer Rückkehr den Pkw-Aufbruch fest. Der Täter erbeutete lediglich 20 Euro Bargeld, der Sachschaden übersteigt hier den Beuteschaden erheblich.

Die Polizei Herrsching sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herrsching zu melden (Telefon 08152/9302-0). (kb)