In Pöcking bringt der Nikolaus bei seinem Besuch über 300 Geschenke mit

Der Nikolaus kommt am Montag mit Krampus, Engeln und Musikern nach Pöcking, um Kinder und Familien eine Freude zu machen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Pöcking - Seit über dreißig Jahren kommt der Nikolaus nach Pöcking und in die Ortsteile, um Kinder zu beschenken und die Familien auf Weihnachten einzustimmen. Über 300 kleine Geschenke hat er dabei, wenn er am Montag mit Krampus, Engeln und Musikern unterwegs ist.

Die Aktion der CSU Pöcking ist fast schon eine Institution. Seit über 30 Jahren besuchen Nikolaus und Krampus in Begleitung von Engeln und Musikern am jeweiligen 5. Dezember die Kinder in Pöcking und seinen Ortsteilen. Jetzt geht es wieder los, nach zwei Jahren Pause. Jedem Kind übergibt der Nikolaus eines der 336 kleinen Geschenke.

Nach Aschering kommt der Nikolaus zuerst

Spannend wird es, wenn der Nikolaus und sein Begleiter die Kinder jeweils persönlich ansprechen. Erstaunlich viel wissen sie von ihren jungen Freunden und auch über deren Eltern. Denn nach über dreißig Jahren sprechen beide häufig mit der zweiten Generation. Nikolaus und Krampus sind um 17 Uhr in Aschering, um 17.30 Uhr am Lindenberg (Konditorei), um 18Uhr bei der Metzgerei Lutz, um 18.30 Uhr in Possenhofen (Fischerkapelle) und um 19 Uhr in Maising.

Herzlich eingeladen sind alle Kinder und deren Eltern, Freunde und Verwandte zu einem vorweihnachtlichen Start in stimmungsvoller Umgebung bei Plätzchen, Stollen, Punsch und Glühwein. (kb)