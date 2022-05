In Pöcking gibt es wieder ein buntes Ferienprogramm für Kinder

In den Pfingstferien dürfen Kinder in Pöcking an einem Theaterworkshop teilnehmen. © Markus Scholz/dpa/Archivbild/Symbolfoto

Pöcking - Die Ferien daheim verbringen und mit anderen Kindern Spaß haben bei verschiedenen Mitmachaktionen. Das ist in Pöcking möglich. Was geboten ist.

Auch in diesem Jahr findet in Pöcking wieder ein Ferienprogramm statt, teilt die Kommune mit. Viele Vereine und Institutionen haben schon ihre Termine festgezurrt und wollen auch in diesem Jahr wieder Pöckings buntes Ferienprogramm auf die Beine stellen.

Ferienprogramm auch in den Pfingstferien

Die Stiftung für Pöcking geht schon in den Pfingstferien an den Start mit drei Angeboten, die bereits jetzt gebucht werden können. Es gibt einen Theaterworkshop, der im beccult stattfindet. Die Premiere des Stücks wird dann natürlich stilecht auf der echten Bühne gezeigt.

Outdoortage und ein Konzert im Stiftungsgarten

Die beliebten Outdoortage werden auch wieder angeboten und ein Konzert für die ganze Familie im Stiftungsgarten soll es auch geben.

Online-Anmeldung ist bereits möglich

Anmelden können sich alle unter: Programmliste - Ferienprogramm der Gemeinde Pöcking (unser-ferienprogramm.de). Das gedruckte Programm für die Sommerferien ist dann der nächste Schritt. Dieses soll nach den Pfingstferien überall im Gemeindegebiet verteilt werden. Die Gemeinde Pöcking und alle Vereine und Institutionen freuen sich auf viele Teilnehmer.