In Pöcking kracht es an der B2-Kreuzung

Die Polizei wird zu einem Unfall an der B2 in Pöcking gerufen. Dort stoßen zwei Pkw zusammen. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Pöcking - An der Kreuzung B2/Oberer Seeweg in Pöcking ereignet sich ein Autounfall. Beide Autofahrer werden belangt.

Wie die Polizei Starnberg erklärt, ereignete sich der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Sonntag gegen 19 Uhr an der Einmündung des Oberen Seewegs in die B2. Eine 34-jährige Starnbergerin wollte mit ihrem Fahrzeug in die B2 in Richtung Weilheim einbiegen. Nach ihrer Aussage habe der 40-jährige Wolfratshausener Fahrer eines von links kommenden Autos rechts geblinkt und sei langsamer geworden. Sie habe deshalb angenommen, dass er in den Oberen Seeweg abbiegen möchte und sei aus diesem Grund in die B2 eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß, weil der Wolfratshauser doch geradeaus weitergefahren ist.

Bußgeld für Autofahrerin aus Starnberg

Auch wenn die Spuren auf eine geringe Geschwindigkeit beim Unfall hindeuten, hätte die Starnbergerin erst dann einfahren dürfen, wenn der Fahrer aus Wolfratshausen abgebogen – oder eben vorbei gefahren – wäre. So kommt auf sie ein Bußgeldverfahren zu. Wie sich das mögliche Blinken auf die zivilrechtliche Schadensregulierung auswirkt, ist Sache der Versicherungen. Der Unfall endete ohne Verletzungen. (kb)