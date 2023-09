In Possenhofen wird Opferstock-Schloss aufgeflext

Die Polizei Starnberg sucht Zeugen, die Angaben zur Opferstock-Zerstörung in Possenhofen machen können. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Pöcking - Wann es passiert ist, ist nicht bekannt. Das Schloss des Opferstocks in der Kapelle an der Karl-Theodor-Straße in Possenhofen wurde zerstört.

Laut Polizei muss sich der Vorfall zwischen dem 22. Mai und dem 3. September ereignet haben. Das Schloss des Opferstocks ist vermutlich mit einer Flex zerstört worden. Ob sich Geld im Opferstock befand ist nicht bekannt.

Zeugen bitte melden

Sollte jemand sachdienliche Hinweise machen können, nimmt diese die Polizeiinspektion Starnberg gerne unter Telefon 08151/364-0 entgegen. (kb)