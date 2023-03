In Seefeld sucht ein unbekannter Mann Kontakt zu Kindern

Die Polizei in Herrsching ermittelt. In der Gemeinde Seefeld wurde eine Person gemeldet, die Kinder spricht. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Seefeld - In Seefeld gibt es eine Person, die Kinder „in ungewöhnlicher Art“ anspricht. Die Polizei Herrsching ermittelt.

Wie die Polizei Herrsching in einer Pressemitteilung erklärt, wurden in Seefeld Vorfälle verdächtigen Ansprechens am vergangenen Dienstag und Mittwoch gemeldet. Der Inspektion sei mitgeteilt worden, dass ein Erwachsener in ungewöhnlicher Art Kontakt zu Kindern gesucht hat. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Mann spricht Kinder am Sportplatz Seefeld-Hechendorf an

Am Dienstag waren mehrere Kinder gegen 18.15 Uhr im Bereich des Sportplatzes in Seefeld/Hechendorf durch einen Unbekannten angesprochen worden. Nachdem sich eine Mutter zu erkennen gab, ging der Mann nach einem kurzen Gespräch in unbekannte Richtung davon.

Am Mittwoch wurde gemeldet, dass der Fahrer eines Kleintransporters gegen 13.45 Uhr an einer Fußgängerampel in Hechendorf gehalten habe, am Fahrbahnrand stehende Kinder angehupt und ihnen auffällig zugezwinkert haben soll.

Derzeit liegt kein Hinweis auf eine konkrete Gefährdung der Kinder im Raum Seefeld vor

Die Polizeiinspektion Herrsching hat die Ermittlungen übernommen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Kinder vor.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen, der in Seefeld Kinder angesprochen hat?

Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen dieser oder eventueller weiterer Vorfälle, sich unter Telefon 08152/93020 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Möglicherweise können auch die betroffenen Männer selbst zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Auch sie werden gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden. (kb)