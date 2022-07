In Seefeld wird eine Frau sexuell bedrängt

Die Polizei in Herrsching sucht nach einem Mann, der eine Frau in Seefeld sexuell bedrängt hat.

Polizei sucht Zeugen

Seefeld - Eine 55-jährige Frau aus Seefeld wird am Abend in der Hauptstraße von einem Mann sexuell bedrängt. Wer kann Hinweise geben?

Wie die Polizei Herrsching mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch, 6. Juli, gegen 21.45 Uhr. Eine 55-jährige Frau aus Seefeld hielt sich zu dem Zeitpunkt beim Kriegerdenkmal in der Hauptstraße in Seefeld auf, als sie von einem Mann sexuell anzüglich und aufdringlich angesprochen wurde.

Frau hält Fahrzeug an und bittet Fahrer um Unterstützung

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig und hielt ein vorbeifahrendes Fahrzeug an und bat den Fahrer zu warten, bis sie in ihren eigenen Pkw steigen konnte. Der unbekannte Mann entfernte sich daraufhin zu Fuß. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlaksige Figur, etwa 40 Jahre alt, dunkelblondes oder hellbraunes etwas schütteres Haar, kein Bart und keine Brille. Er trug türkisfarbene ausgewaschene Short. Er führte keine Gegenstände mit sich und war vermutlich zu Fuß unterwegs.

Wer kann Angaben zum Tathergang oder Täter in Seefeld machen?

Beim angehaltenen Pkw soll es sich um einen Handwerkerwagen gehandelt haben. Womöglich können der Fahrer dieses Fahrzeugs, oder weitere Zeugen, Angaben zum Tathergang und zum Täter machen. Zeugen werden gebeten, sich unter 08152/93020 bei der Polizeiinspektion Herrsching zu melden. (kb)