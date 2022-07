In Starnberg dringend Wohnungen gesucht für Geflüchtete aus der Ukraine

In Starnberg wird dringend Wohnraum gebraucht für geflüchtete Mütter mit Kindern aus der Ukraine.

Starnberg - Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine sind über 300 Personen in Starnberg gestrandet. Durch die große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger sind sie vor allem in Privat- und vorübergehenden Unterkünften untergebracht. Manche dieser für einen kurzen Zeitraum gefundenen Lösungen gehen nun zu Ende. Daher sucht das Netzwerk „Starnberg hilft“ dringend weitere Unterkünfte und günstigen Wohnraum.

Wohnungs-Eigentümer werden gebeten zu prüfen, ob sie leerstehende Gebäude, Einliegerwohnungen oder vorübergehend leerstehende Wohnungen bereitstellen können. Es können Mieten innerhalb der Sozialhilfe-Grenzen durch die Ukrainerinnen gezahlt werden. Auch Kurzzeitwohnangebote werden gerne angenommen.

Mütter mit ein bis zwei Kindern müssen untergebracht werden

Bei den unterzubringenden Personen handelt es sich zumeist um Mütter mit ein bis zwei Kindern, die nicht aus ihren gerade erst geknüpften sozialen Netzen mit Schule und Kindergarten herausgerissen werden sollen. „Geben Sie Olga und Vitalii, Oksana und Anastasiia ein neues Zuhause?“, fragen die ehrenamtlichen Unterstützer für die Geflüchteten.

Wohnraumangebote melden

Bei Kerstin Täubner-Benicke, Referentin für Soziales, Integration, Inklusion, Gleichstellung und Senioren können Wohnraumangebote unter Telefon 0151/12673730 oder per E-Mail an kerstin.taeubner@gmail.com gemeldet werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.starnberg-hilft.de. (kb)